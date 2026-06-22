今日から！ マクドナルド、期間限定でポテトM・Lが250円に！ 「神作戦」「久しぶりにマック行きたくなる」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月22日、投稿を更新。期間限定でポテトのM・Lサイズが250円になるキャンペーンを発表しました。
【画像】マクドナルドのポテト250円キャンペーン
期間は同日〜7月3日までの限定で、ポテトのM・Lサイズが250円になるという内容です。なお、ポテトは単品購入が対象で、朝マック販売店舗では10時30分からの販売となっています。
コメントでは「ポテト安くなってる！！」「神作戦」「久しぶりにマック行きたくなる」などの声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】マクドナルドのポテト250円キャンペーン
「ならばポテト！」M・Lサイズが250円同アカウントは「憂鬱な気分・・・ ならば！ポテトM・L250円！」とつづり、画像を1枚投稿。コミック風の黄色い背景に「ならばポテト！」の文字が大きく描かれ、「6月って祝日もないし、憂鬱な気持ちになる…」というコピーとともにマックフライポテトが写っています。
コメントでは「ポテト安くなってる！！」「神作戦」「久しぶりにマック行きたくなる」などの声が寄せられました。
リプライで「マックカード」が当たるキャンペーンも同アカウントは同日の別投稿で「夏も！ポテトが！トクニナルド！ 今だけポテトM・Lサイズ250円で超おトクに食べられる！思う存分、食べまくれ〜！」とつづり、キャンペーンを告知。「#ポテトML250円は今だけ」をつけてリプライすると、抽選でマックカードが当たるという企画も実施しています。詳しくはマクドナルドの公式Webサイトや投稿をチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)