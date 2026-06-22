【付録】ひょっこりのぞくミッフィーに注目！「ミニリュックポーチ＆ミッフィーとダーンの夏柄エコバッグ」が付いてくる『リンネル2026年9月号増刊』は7月21日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル2026年9月号増刊』（宝島社）の「ミニリュックポーチ＆ミッフィーとダーンの夏柄エコバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月21日に発売される『リンネル2026年9月号増刊』（税込1720円）。付録として、「ミニリュックポーチ＆ミッフィーとダーンの夏柄エコバッグ」が付いてきます。
コールマンの人気アイテム「ウォーカー」をイメージしたミニリュックポーチ（高さ12×幅9×マチ3.5cm）は、ひょっこりのぞくミッフィーと爽やかなブルーの特別デザイン。カラビナが付いているので、お手持ちのバッグにつけて持ち歩けます。イヤホンやリップクリーム、鍵などすぐ取り出したい小物の収納にぴったりです。
ミッフィーとダーンをあしらった夏らしい総柄のエコバッグ（高さ35×幅35×マチ10cm）は、コールマン日本創業50周年タグ付きの特別仕様。小さくたたんでミニリュックポーチに収納できるコンパクト設計も嬉しいポイントです。この2点セットが揃えば、夏のおでかけがより楽しくなりそうです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『リンネル2026年9月号増刊』の「ミニリュックポーチ＆ミッフィーとダーンの夏柄エコバッグ」が見逃せない！
宝島社から7月21日に発売される『リンネル2026年9月号増刊』（税込1720円）。付録として、「ミニリュックポーチ＆ミッフィーとダーンの夏柄エコバッグ」が付いてきます。
コールマン「ウォーカー」をイメージ！ カラビナ付きで持ち歩けるミニリュックポーチ
コールマンの人気アイテム「ウォーカー」をイメージしたミニリュックポーチ（高さ12×幅9×マチ3.5cm）は、ひょっこりのぞくミッフィーと爽やかなブルーの特別デザイン。カラビナが付いているので、お手持ちのバッグにつけて持ち歩けます。イヤホンやリップクリーム、鍵などすぐ取り出したい小物の収納にぴったりです。
コールマン日本創業50周年タグ付き！ 夏らしい総柄のエコバッグ
ミッフィーとダーンをあしらった夏らしい総柄のエコバッグ（高さ35×幅35×マチ10cm）は、コールマン日本創業50周年タグ付きの特別仕様。小さくたたんでミニリュックポーチに収納できるコンパクト設計も嬉しいポイントです。この2点セットが揃えば、夏のおでかけがより楽しくなりそうです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)