これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ミニリュックポーチ＆ミッフィーとダーンの夏柄エコバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル2026年9月号増刊』（宝島社）の「ミニリュックポーチ＆ミッフィーとダーンの夏柄エコバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『リンネル2026年9月号増刊』の「ミニリュックポーチ＆ミッフィーとダーンの夏柄エコバッグ」が見逃せない！


宝島社から7月21日に発売される『リンネル2026年9月号増刊』（税込1720円）。付録として、「ミニリュックポーチ＆ミッフィーとダーンの夏柄エコバッグ」が付いてきます。

コールマン「ウォーカー」をイメージ！ カラビナ付きで持ち歩けるミニリュックポーチ


コールマンの人気アイテム「ウォーカー」をイメージしたミニリュックポーチ（高さ12×幅9×マチ3.5cm）は、ひょっこりのぞくミッフィーと爽やかなブルーの特別デザイン。カラビナが付いているので、お手持ちのバッグにつけて持ち歩けます。イヤホンやリップクリーム、鍵などすぐ取り出したい小物の収納にぴったりです。

コールマン日本創業50周年タグ付き！ 夏らしい総柄のエコバッグ


ミッフィーとダーンをあしらった夏らしい総柄のエコバッグ（高さ35×幅35×マチ10cm）は、コールマン日本創業50周年タグ付きの特別仕様。小さくたたんでミニリュックポーチに収納できるコンパクト設計も嬉しいポイントです。この2点セットが揃えば、夏のおでかけがより楽しくなりそうです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)