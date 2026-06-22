「晴れて2人とも人妻です」人気モデル、イケメンサッカー選手と結婚の仲間を祝福「ついにこの日が来たね」
モデルで俳優の江野沢愛美さんは6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。長年の親友であるモデルの前田希美さんと、その夫で浦和レッドダイヤモンズの渡邊凌磨選手の結婚式に参列したことを報告し、反響を呼んでいます。
【写真】江野沢愛美＆前田希美のドレス姿！
江野沢さんと前田さんは、ティーンズ向けファッション誌『ピチレモン』のモデルとして活躍した仲です。投稿では「子供だった私たちも晴れて2人とも人妻です 感動です」とつづり、長い年月を共に歩んできたからこその思いを明かしました。
コメントでは、「小学生の頃見てたピチモのお二人！！」「まなみんと2人でキキララみたい」「2人とも人妻になったなんて、なんか私まで感動しちゃったよ〜。末永くお幸せにね！」「2人とも可愛い」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】江野沢愛美＆前田希美のドレス姿！
「本当におめでとう」と祝福江野沢さんは「希美プリンセス、りょうまくん 本当におめでとう ついにこの日が来たね」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目には、淡いブルーのドレスをまとった江野沢さんと、主役の前田さんが並ぶ華やかなツーショットが収められています。2枚目では、渡邊選手を含めたスリーショットも。
コメントでは、「小学生の頃見てたピチモのお二人！！」「まなみんと2人でキキララみたい」「2人とも人妻になったなんて、なんか私まで感動しちゃったよ〜。末永くお幸せにね！」「2人とも可愛い」などの声が寄せられています。
「落書きまで懐かしい #平成プリ 楽しかったー」大人になった今も変わらず親交を深めている江野沢さんと前田さん。1月23日には「落書きまで懐かしい #平成プリ 楽しかったー」とつづり、2人で撮影したプリクラを公開しました。1枚目は15〜16年前に撮影したという平成時代のプリクラ、2枚目は令和版のプリクラです。2人の歩んできた時間を感じられる内容となっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)