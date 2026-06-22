MLBが公式SNSで公開した写真が話題

MLBから届いた大谷翔平投手の写真が反響を呼んでいる。21日（日本時間22日）、MLBは公式X（旧ツイッター）を更新。タイムラインに現れたインパクトのある1枚に「え？」「なんで大谷さんが？」とファンの驚きと困惑が広がった。

ドジャースの試合が行われる2時間前、日本時間で22日午前3時16分、MLBが大谷の写真をXに投稿した。添えられた1枚は、バットを持った大谷が口を大きく開けて驚いているシーン。加工とも思えるほど、驚愕ぶりが強調された画像となっている。

投稿のテキストには「Stray Kidsが復活とワールドツアーを同時に発表するのを見たときの気分」とあり、韓国のボーイズグループ「Stray Kids」に絡ませたものと思われる。添えた文面以上に、大谷がバットと話しているかのようなインパクトある1枚が注目を集め、この投稿は一気に拡散された。

コメントで反応した日米ファンも多く、「MLBさんまさかのバットが話しかけてくるシリーズww」「MLBの広報はK-POPファン」「中の人StrayKidsのファン？」「???」「MLBのSNS管理者はショウヘイが大好き」などの声が飛び交い、SNS上で盛り上がりを見せていた。（Full-Count編集部）