さくらんぼの主力品種の一つ、紅秀峰が出荷の最盛期を迎えています。

きょうは紅秀峰の発祥の地・寒河江市で品評会が開かれ、レベルの高い作品が並びました。

【写真を見る】「えげつない…」審査員も驚くハイレベルな戦い “初夏のルビー”紅秀峰の品評会 特選の出来栄えは…!?（山形・寒河江市）

真っ赤に輝く紅秀峰。まさに、初夏のルビーです。

きょう寒河江市で行われた品評会には、西村山地区で作られた生産者自慢の紅秀峰が集まり、桐箱部門に８点、バラ詰め部門に５点が並びました。

大内希美アナウンサー「作品が全て出揃った。粒の赤さや糖度、大きさはもちろんだが軸の太さや青さも評価の大きなポイントになる」

軸が太くて青い紅秀峰は鮮度が良く、実にハリもある高品質なさくらんぼの証です。

■「えげつない…」審査員を悩ますハイレベルな戦い！

審査員７人が、ひとつひとつじっくりと色々な角度から見定めていきます。

審査員「えげつないもんね、これ。これ紅秀峰だよね？」

紅秀峰は寒河江市にある現在の園芸農業研究所で誕生したため、寒河江市は発祥の地。

市ではブランド産地として紅秀峰の生産に特に力を入れていて、年々、質も上がっているということです。

今年は全体的に紅秀峰の生育状況が良かったことからよりハイレベルな戦いとなり、審査員も頭を悩ませていました。

■そして・・・審査の結果は！

桐箱部門では佐藤道幸さんの紅秀峰が。

バラ詰め部門では三瓶寛卓さんの紅秀峰が特選に選ばれました。

自分の技量がはかれる品評会は、生産者にとっても貴重な機会となっているようです。

優秀賞三席に選ばれた 生産者 菊地洋幸さん「良いライバルがいっぱいいるので切磋琢磨してこの地区を盛り上げていけたらなと」

ＪＡさがえ西村山 安孫子常哉 代表理事組合長「レベルが高くて甲乙をつけるのに苦労した。（今年の収穫量は）１２０トンが目標。昨年は残念ながら８０トンしか集めることができなかったので、今年は４０トン分おいしい紅秀峰を食べてもらえるのかなと喜んでいる」

きょう審査された紅秀峰は、あす、東京の大田市場で競りにかけられるということです。