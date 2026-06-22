ヘアカットやスタイリングなどの理容技術を「競技」として競い合う大会、東北理容競技大会がきょう山形県寒河江市で行われました。

【写真を見る】「優勝以外興味ない」髪のプロが“伝統の刈り上げ×最新デザイン”で競う！トップクラスが集まる中…県勢の結果は!?（山形）

東北の髪のプロが集結し、それぞれが個性を輝かせるアツい戦いが繰り広げられましたよ！

東北各県から理容師が集い、腕を競い合う東北理容競技大会。

第５２回の今年は寒河江市が会場です。

競技は７つの部門に分かれていて、４２人の選手が出場しました。このうち６人が県内からの出場です。

全国大会の切符はこの大会で上位入賞した各県の１人が手にすることができるため、負けられない戦いです。

■「優勝以外興味ない」伝統×最新デザインに挑戦

県勢出場 遠藤一成さん「正直、優勝以外興味ないので。優勝します！今年は」

こちらは、寒河江市のヘアーサロンで働く遠藤一成さん。

去年は全国大会で７位の成績を収めました。

応援に来た幼馴染「いつもは、ふざけ合う仲で、バカ騒ぎするだけの友達なんですけど、真剣にやっている姿は男としてかっこいいなと思います」

遠藤さんが出場した部門はクラシカルカット・クリエイティブスタイル。

伝統的な刈り上げに真新しいデザインを掛け合わせたスタイルで、カットの技術に加え、創造性やデザインセンスなどが問われる部門です。

この部門には、全国トップクラスの選手も出場しています！

■全国チャンピオン経験の強敵も・・・

大塚美咲アナウンサー「福島県からのこちらの選手は、カラフルな毛をらせん状にアイロンで引き伸ばしています」

福島勢の大友駿之介選手は、別大会で全国チャンピオンに輝いた経験を持つ、強敵です。

クラシカルカット・クリエイティブスタイルの制限時間は３５分。

この短時間で、どんな作品に仕上がるのでしょうか。

■遠藤さん渾身の作品が完成！

大塚美咲アナウンサー「競技終了まで１５分を切りました。県勢の遠藤選手はカットを終えてスタイリングにとりかかっています」

ヘアスタイルが完成したマネキンを衣装に設置し…

「衣装着用時間、終了～！」

完成した遠藤さんの作品が、こちら！

遠藤一成さん「鳥をイメージしました。長短をつけることによって、クリエイティブさを出せるようにしました。余裕だったとか言いたいんですけど、ちょっと今回のは微妙ですね」

と、自身では厳しく評価する遠藤さんですが、審査の結果は…？

■全国大会の切符の行方は・・・

遠藤一成さん、クラシカルカット・クリエイティブスタイルで見事優勝！！

全国大会は今年１０月に鹿児島県で開催されます。