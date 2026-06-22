●今週は梅雨前線活動活発化 台風7号も北上へ

●今週中頃で西日本は度々まとまった雨 今週末も再び雨量多くなるおそれ

●台風の動向次第で雨の見通しも流動的 最新情報の確認はこまめに

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日本付近は梅雨前線や湿った空気に伴う東西に長い帯状の雲が広がっています。この雲が掛かり続けたことで、きょう22日(月)の県内は弱い雨が降りやすい天気が続いています。

また、今後の天気で心配なのが、フィリピンの東海上に進んできた台風7号の動きです。





非常に強い勢力に発達してきた台風7号は、あす23日(火)にかけて発達のピークを迎え、その後、暴風域を伴う勢力のまま、木～金曜日は沖縄近海へ進む予想です。その後、勢力を落としながらも、今週末は九州に接近する、とみられます。





梅雨前線が日本付近に停滞する中、台風が、まだ南に遠い段階から、台風からの湿った空気の影響で前線の活動が活発になってきます。まず目先、水～木曜日頃は西日本は広く雨がまとまってくる可能性があります。

その後、今週末頃は台風自体の勢力は弱まる見通しも、活発な雨雲の塊は西日本に流れ込み、県内でも、また一段と雨の量がまとまってくるおそれがあります。



まだ台風の予想進路に不確定な要素も大きく、それにより雨の見通しも予測に幅が大きい状況ですが、場合により、災害の危険が迫る大雨になる可能性があることも視野に入れながら、今後も最新情報の確認と、早めに出来る備えは改めて入念に行っていきましょう。



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きょう22日(月)の弱い雨は今夜遅くでいったん落ち着き、あす23日(火)は全般にはおおむね曇り空の一日…ただし瀬戸内側ほど九州の雨雲が流れ込んで、時々雨傘の出番がありそうです。

スッキリしない天気が続くため、気温上昇は控えめで、最高気温で23～25度くらいに止まり、極端な暑さはありません。しかし湿気は充満していて、梅雨らしくジメジメした空気の一日となるでしょう。





この先は梅雨前線の活動が活発になり、しばらく曇りや雨の日が続きます。水曜日、木曜日で一時まとまって雨が降り、今週末も台風7号の動向次第ではありますが、再び雨が強まる可能性があります。台風の動向次第では、災害の危険が高まるような雨の降り方になる心配もあるため、今後のより最新の気象情報など、こまめな確認をお願いします。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

