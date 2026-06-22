【あすの天気】九州は一日雨 道路の冠水や土砂災害などに注意

あす（火）は、高気圧の圏内となって西日本や東日本は日差しの出る所も多い一方、九州付近で前線が北上することで、九州は一日雨が降り続くでしょう。活発な雨雲が流れ込むところもありますので、道路の冠水や土砂災害などに気をつけましょう。

【進路図を見る】台風7号はいつ、どこに？

北日本は湿った空気の影響であす午前にかけて雨が降りそうです。

また、東日本から北日本にかけて、上空の寒気の影響も受けやすく、午後はにわか雨が降りやすいでしょう。雨具があると安心です。また、東北北部を中心に急な雷雨にお気を付けください。

【あすの気温】晴れ間の出る地域では気温上昇

あすの各地の予想最高気温は、

札幌 ：20℃ 釧路：15℃

青森 ：20℃ 盛岡：21℃

仙台 ：19℃ 新潟：24℃

長野 ：25℃ 金沢：26℃

名古屋：29℃ 東京：28℃

大阪 ：29℃ 岡山：27℃

広島 ：26℃ 松江：26℃

高知 ：24℃ 福岡：24℃

鹿児島：27℃ 那覇：33℃



あすは、晴れ間の出る地域では気温が上昇します。大阪や名古屋では真夏日近くなりそうです。

【週間予報】台風7号の影響 沖縄は雨の日が続くおそれ

今週も梅雨空が続きます。沖縄は台風7号の影響で、週後半は再び雨の日が続くおそれがあります。



西日本は、金曜日にかけて、梅雨前線の影響で雨が降るでしょう。警報級の大雨になるおそれもありますので、今後の情報に留意してください。



東日本は木曜日から金曜日にかけて、北日本は金曜日、前線の影響で雨が降るでしょう。



湿度が高く蒸し暑さが続きますので、体調や食品の管理にお気を付けください。