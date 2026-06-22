俳優の奥智哉（21）と男性7人組「原因は自分にある。」の杢代和人（22）が22日、都内でダブル主演を務めるテレビ東京「僕は夏のなか」（7月1日スタート、水曜深夜0・30）の記者会見に出席した。

主題歌は福山雅治の「蛍」。杢代は「二度見しました。撮影中に知ったんですけど、2人で“うそでしょ！？”って」と驚きを語り、奥は「腰抜かしました。“マジかよ！本当に福山さん？”みたいな。感謝感謝ですね」と喜んだ。

共通の趣味を持つ男子高校生2人の青春恋愛劇。2人は3回目の共演で、「おっくん」「もっくん」と呼び合うなど、親しげな雰囲気を見せた。今ハマっているものを聞かれ、「自撮り」と答えた杢代は「あまり2人で写真を撮った記憶がないなと思って、思い出を毎日何かしらの形で残していきたいと思って、毎日自撮りを撮ることにして…」と、仲良しなエピソードとともに、撮影した自撮り写真を紹介。奥は「確か1日だけ忘れた日がある」といたずらっぽく笑い、杢代は「だとしても言わなくていいじゃん！」とつっこんでいた。

お互いの好きなところを聞かれると、奥は「気配り屋さん。細かいところに気付くんです」と絶賛し、外見についても「いつ見ても横顔奇麗」と褒め倒した。杢代が「顔ほめられるの一番うれしい」と喜ぶと、奥はさらに「スーパーイケメン」と持ち上げた。

対する杢代は、奥について「正直で、ピュアな人ですし、ささいなことなんですけど、ご飯をきれいに食べます」と紹介し、最後には「僕もたくさんその横顔を見てきたんですけど、いい横顔してますね」と付け加えた。