議論が進められている北陸新幹線の敦賀―新大阪間の延伸ルート。

今国会中のル-ト決定を目指している与党整備委員会は、6月30日に京都府知事と京都市長へのヒアリングを実施する方針を決めました。



6月19日の整備委員会では、東京-新大阪間の全線開業を想定した「一体評価」で、「小浜・京都ルート」の費用対効果が最も高いとする新しい試算が国土交通省から示されました。なお、未開業区間のみが対象の「個別評価」では、「米原ルート」が最高でした。

これを受け、整備委員会は6月30日に、「小浜・京都ルート」が通過する京都府知事と京都市長から意見を聞き、ルート決定の判断材料とする方針です。





一方、金子恭之国土交通大臣は、22日、国会内で会見し、全線開業を見据えた「一体評価」による費用対効果の意義を強調しました。

■金子国交相：

「今回、敦賀-新大阪間の整備により、北陸新幹線の全線開業が実現するという意義を踏まえ」

「一体評価による費用対効果をお示しした」



ただ、京都府と京都市は地下水への影響や巨額の財政負担などを理由に「小浜・京都ルート」に慎重な姿勢を崩していないほか、与党の中でも維新側は「個別評価」の費用対効果を重視するなど、7月17日に迫った特別国会・会期末までのルート決定は依然、不透明な状況です。