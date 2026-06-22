＝LOVE大場花菜、美肩のぞくオフショル衣装での振り向きショットに反響「キュートでヘルシーで似合いすぎ」「まさに見返り美人」
【モデルプレス＝2026/06/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜が6月21日、自身のInstagramを更新。コンサートのオフショットを披露し、話題となっている。
【写真】イコラブメンバー「艶肌でドキッとした」美肩チラリの振り向きショット
大場は「イコラブ国立競技場でのコンサート 2日間ありがとうございました」とつづり、6月20日と21日の2日間に渡り東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催された単独コンサートのオフショットを複数枚投稿。首筋と腰の大きなバックリボンが特徴的な、肩の出たデザインのステージ衣装を着てこちらを振り返る写真を披露した。
そのほか、ステージ上でのメンバーと共に観客全体が写っている集合写真、バックステージでのメンバーの集合写真、27年1月に開催予定の東京ドームコンサートの告知用写真なども公開している。
この投稿に、ファンからは「艶肌でドキッとした」「キュートでヘルシーで似合いすぎ」「本当に可愛い」「これからも推し続けます」「まさに見返り美人」「2日間お疲れさまでした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】イコラブメンバー「艶肌でドキッとした」美肩チラリの振り向きショット
◆大場花菜、肩出し衣装姿公開
大場は「イコラブ国立競技場でのコンサート 2日間ありがとうございました」とつづり、6月20日と21日の2日間に渡り東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催された単独コンサートのオフショットを複数枚投稿。首筋と腰の大きなバックリボンが特徴的な、肩の出たデザインのステージ衣装を着てこちらを振り返る写真を披露した。
◆大場花菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「艶肌でドキッとした」「キュートでヘルシーで似合いすぎ」「本当に可愛い」「これからも推し続けます」「まさに見返り美人」「2日間お疲れさまでした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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