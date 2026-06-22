ユーロ円一時１８５．３８レベル、再び高値更新＝ロンドン為替



ロンドン序盤、クロス円が堅調。ユーロドルの下げ渋りとともにユーロ円は185.38レベルに本日の高値を更新した。ポンド円も同様に213.90レベルに高値を更新している。



ドル円はロンドン序盤に161.79レベルと、先週の高値161.81レベルに迫ったが、上抜けには至らず。しかし、足元では161.70台に高止まりしている。



基本的には米国とイランとの覚書後の協議継続が好感される状況となっている。また、ポンドにとってはスターマー英首相辞任表明が大きな話題だが、市場に十分に織り込まれていたこともあって、やや買い戻しの動きが入っている状況だ。



EUR/JPY 185.32 GBP/JPY 213.86 USD/JPY 161.74

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