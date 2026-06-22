ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７６、伊７１ｂｐ　やや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ　　　　2.967
フランス　　　3.723（+76）
イタリア　　　3.677（+71）
スペイン　　　3.435（+47）
オランダ　　　3.082（+12）
ギリシャ　　　3.64（+67）
ポルトガル　　　3.328（+36）
ベルギー　　　3.518（+55）
オーストリア　3.213（+25）
アイルランド　3.139（+17）
フィンランド　3.327（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）