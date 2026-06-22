ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７６、伊７１ｂｐ やや拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７６、伊７１ｂｐ やや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ 2.967
フランス 3.723（+76）
イタリア 3.677（+71）
スペイン 3.435（+47）
オランダ 3.082（+12）
ギリシャ 3.64（+67）
ポルトガル 3.328（+36）
ベルギー 3.518（+55）
オーストリア 3.213（+25）
アイルランド 3.139（+17）
フィンランド 3.327（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ 2.967
フランス 3.723（+76）
イタリア 3.677（+71）
スペイン 3.435（+47）
オランダ 3.082（+12）
ギリシャ 3.64（+67）
ポルトガル 3.328（+36）
ベルギー 3.518（+55）
オーストリア 3.213（+25）
アイルランド 3.139（+17）
フィンランド 3.327（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）