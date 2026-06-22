フリーアナウンサーの杉崎美香さんが6月22日、自身のインスタグラムを更新。長男とディズニーランドに行ったことを伝えました。

【写真を見る】【 杉崎美香 】「何だか急に寂しくなって、少し前に涙がポロポロ流れた日も」息子の成長に涙





杉崎さんは「先月長男が10歳の誕生日を迎えました」と書き出し、「『ディズニーランドに行きたい！』というリクエストだったので、ディズニーにそれほど詳しくない母wは、色々調べて＆友だちにもリサーチして、当日どうすればスムーズに遊べるか、ベビー連れでも楽しめるか、準備万端で行ってきました」と、子どもたちとディズニーランドを楽しんだことを明かしました。









ディズニーランドでは、「アプリで地図を見るのもちょっと苦手な私ですが、、息子は得意で、スイスイ案内してくれました笑 息子にとって最高に楽しい一日になったようで、母はほっと致しました〜」と、長男の成長についても触れました。









さらに「ついに10歳。 何だか急に寂しくなって、少し前に涙がポロポロ流れた日もありました」と、胸の内を明かしました。









大人へと成長していく長男ですが、「が、相変わらずめっちゃ手がかかるやん！という日もあります笑 学校へ持って行く荷物チェックを本人に任せるようにしていたら、水泳カードを忘れて学校プールに入れず撃沈したり お風呂場に1人でいるのが怖いからちょっと来て〜！と言われたり」と、まだまだ、手がかかることをユーモアを交え伝え、最後は「手を離すのは少しずつ。まだまだ子ども。

時には手を取り、時に離し、時にぎゅっともするよ。これからも見守っているからね〜」と、呼び掛け結びました。















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