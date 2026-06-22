【G17-28】スペースXがスターリンク衛星24機を軌道投入　ブースターは33回目の利用

SpaceX（スペースX）は日本時間2026年6月22日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、Starlink（スターリンク）衛星24機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-28）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月22日 1時39分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地 SLC-4E（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 24機（Starlink Group 17-28）

SpaceXのミッションページによると、第1段ブースター（B1063）は今回が33回目の飛行となります。B1063はこれまでに、海面高度観測衛星「Sentinel-6 Michael Freilich」、NASAの小惑星軌道変更実験「DART」、小型衛星ライドシェアミッション「Transporter-7」、IridiumとOneWebの通信衛星を搭載した「Iridium OneWeb」、アメリカ宇宙開発局（SDA）の低軌道衛星実証ミッション「SDA-0B」などに利用されてきました。Falcon 9やFalcon Heavyで使用された第1段ブースターの再使用回数の最高記録はB1067の35回ですが、B1063もそれに次ぐ再使用回数を持つブースターの1つです。

打ち上げから約8分半後、B1063は太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」へのランディングに成功しました。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

Starlink衛星は、打ち上げ後しばらくの間、条件が合えば列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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