タレントのマツコ・デラックス（53）が22日、月曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、かつて社会現象にもなった動物園の人気者の現在に驚きを口にした。

番組では、千葉市動物公園を取材。05年ごろに二本足で立つレッサーパンダとして大きな話題になった風太の近況を調査した。

風太は現在22歳で、日本で飼育されているレッサーパンダでは最高齢。飼育員によると、レッサーパンダの寿命は15〜18歳くらいで、風太は人間の年齢では80歳くらいだという。さすがに高齢からか、現在は二本足で立つことはなく、飼育員は「2020年までは立った記憶があります」と話した。

マツコは今月1日の放送で、風太の話題が出た際、「凄いのよ、あの子。凄い性豪なの。全国の動物園に風太の子供が行っている」と話していた。

マツコの証言通り、風太は全国に80頭の子孫がいるという。子供は20都道府県へ引き取られ、海外にも子供がいることも分かった。

風太のパートナーだったのが、11年に死んだメスのチィチィ。風太の子を8頭も産んだという。番組では、風太ファンの来場者から提供された、2頭が交尾する動画も紹介した。

スタジオでは、風太をめぐる家系図の一覧も示された。マツコは「凄いわね。おいくつくらいまでされていたのかしら」と、お盛んぶりに驚き。パートナーについても「誘い上手なんだろうね。風太を見ると、逃げてやろうと。奇跡のカップルよね？」と、生態に興味津々の様子だった。