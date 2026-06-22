鹿児島県の温泉施設で、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になっています。

行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（5）です。

警察などによりますと、きのう午後3時半ごろ、鹿児島県霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で、「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」と母親から消防に通報がありました。

両親が先に脱衣所に上がり、3分ほど目を離したところ、浴槽に浸かっていた嶺臣くんの姿が見えなくなったということです。

かれい川の湯支配人

「川の水量は大人でも危ない。みんなで手分けして捜すような雰囲気だった」

温泉施設は霧島市を流れる天降川沿いにあり、嶺臣くんは父親・母親・弟（2）の4人で旅行で訪れ、内風呂と露天風呂が併設した家族湯を利用していました。

警察が到着した時には、川側に面した内風呂の窓と網戸が開いたままになっていたということです。

温泉施設によりますと、家族湯の窓から下は高さおよそ2メートルの崖になっており、その下は幅5メートルの藪が広がっています。さらに藪の先には、1.2メートルの崖、その下は幅2.8メートルのコンクリートの舗装路となっています。

その舗装路から3.5メートル下を川が流れています。川は当時、前日までの雨で増水し、流れが速くなっていたということです。

嶺臣くんは、身長およそ120センチの痩せ型で、いなくなった時は、衣服は身に着けておらず、裸で、靴なども履いていませんでした。

きょうは、警察と消防が120人態勢で捜索。あす朝から捜索を再開します。

取材に対し、嶺臣くんの父親は、「帰ってきてほしいの一言」とコメントしています。