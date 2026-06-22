　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 222(　　 214)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　67(　　　67)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1511(　　1511)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　45(　　　45)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 818(　　 518)
　　　　　 　 　12月限　　　　　14(　　　10)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 412(　　 350)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3818(　　2050)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　53(　　　15)
　　　　　 　 　 9月限　　　 41428(　 20696)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 565(　　 339)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 7(　　　 3)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　2020(　　 798)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　26(　　　14)
　　　　　 　 　 9月限　　　 27407(　 13731)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 145(　　 145)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 145(　　 145)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　37(　　　37)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2247(　　2247)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 293(　　 293)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 199(　　 199)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　 9月限　　　 12215(　 12215)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース