主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月22日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 222( 214)
TOPIX先物 9月限 67( 67)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 8( 8)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 12( 12)
日経225ミニ 9月限 1511( 1511)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 45( 45)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 818( 518)
12月限 14( 10)
TOPIX先物 9月限 412( 350)
日経225ミニ 7月限 3818( 2050)
8月限 53( 15)
9月限 41428( 20696)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 565( 339)
12月限 7( 3)
日経225ミニ 7月限 2020( 798)
8月限 26( 14)
9月限 27407( 13731)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 145( 145)
日経225ミニ 7月限 145( 145)
8月限 37( 37)
9月限 2247( 2247)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 293( 293)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 13( 13)
日経225ミニ 7月限 199( 199)
8月限 12( 12)
9月限 12215( 12215)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 222( 214)
TOPIX先物 9月限 67( 67)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 8( 8)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 12( 12)
日経225ミニ 9月限 1511( 1511)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 45( 45)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 818( 518)
12月限 14( 10)
TOPIX先物 9月限 412( 350)
日経225ミニ 7月限 3818( 2050)
8月限 53( 15)
9月限 41428( 20696)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 565( 339)
12月限 7( 3)
日経225ミニ 7月限 2020( 798)
8月限 26( 14)
9月限 27407( 13731)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 145( 145)
日経225ミニ 7月限 145( 145)
8月限 37( 37)
9月限 2247( 2247)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 293( 293)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 13( 13)
日経225ミニ 7月限 199( 199)
8月限 12( 12)
9月限 12215( 12215)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース