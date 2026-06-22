主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月22日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2997( 1443)
TOPIX先物 9月限 2624( 1722)
日経225ミニ 9月限 3786( 3516)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1124( 0)
TOPIX先物 9月限 522( 318)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 378( 292)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 449( 327)
12月限 100( 0)
TOPIX先物 9月限 802( 802)
日経225ミニ 7月限 1000( 0)
9月限 3597( 3467)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 50( 0)
TOPIX先物 9月限 377( 295)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1690( 986)
12月限 17( 11)
TOPIX先物 9月限 797( 443)
日経225ミニ 7月限 7468( 2854)
8月限 114( 72)
9月限 70845( 34451)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1432( 1102)
12月限 40( 32)
日経225ミニ 7月限 3229( 1397)
8月限 98( 48)
9月限 34993( 21033)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14( 14)
日経225ミニ 7月限 499( 499)
8月限 73( 73)
9月限 3936( 3936)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 503( 503)
12月限 22( 22)
日経225ミニ 7月限 342( 342)
8月限 39( 39)
9月限 20395( 20395)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2997( 1443)
TOPIX先物 9月限 2624( 1722)
日経225ミニ 9月限 3786( 3516)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1124( 0)
TOPIX先物 9月限 522( 318)
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 378( 292)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 449( 327)
12月限 100( 0)
TOPIX先物 9月限 802( 802)
日経225ミニ 7月限 1000( 0)
9月限 3597( 3467)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 50( 0)
TOPIX先物 9月限 377( 295)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1690( 986)
12月限 17( 11)
TOPIX先物 9月限 797( 443)
日経225ミニ 7月限 7468( 2854)
8月限 114( 72)
9月限 70845( 34451)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1432( 1102)
12月限 40( 32)
日経225ミニ 7月限 3229( 1397)
8月限 98( 48)
9月限 34993( 21033)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14( 14)
日経225ミニ 7月限 499( 499)
8月限 73( 73)
9月限 3936( 3936)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 503( 503)
12月限 22( 22)
日経225ミニ 7月限 342( 342)
8月限 39( 39)
9月限 20395( 20395)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース