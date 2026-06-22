　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2997(　　1443)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2624(　　1722)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3786(　　3516)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1124(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 522(　　 318)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 378(　　 292)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 449(　　 327)
　　　　　 　 　12月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 802(　　 802)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3597(　　3467)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　50(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 377(　　 295)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 6(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1690(　　 986)
　　　　　 　 　12月限　　　　　17(　　　11)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 797(　　 443)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　7468(　　2854)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 114(　　　72)
　　　　　 　 　 9月限　　　 70845(　 34451)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1432(　　1102)
　　　　　 　 　12月限　　　　　40(　　　32)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3229(　　1397)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　98(　　　48)
　　　　　 　 　 9月限　　　 34993(　 21033)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 499(　　 499)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　73(　　　73)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3936(　　3936)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 503(　　 503)
　　　　　 　 　12月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 342(　　 342)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　39(　　　39)
　　　　　 　 　 9月限　　　 20395(　 20395)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース