　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4556(　　4556)
　　　　　 　 　12月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4666(　　4666)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3197(　　3197)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　45(　　　45)
　　　　　 　 　 9月限　　　 93460(　 93460)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2694(　　2694)
　　　　　 　 　12月限　　　　　21(　　　21)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4147(　　4147)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　2460(　　2460)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 110(　　 110)
　　　　　 　 　 9月限　　　 56044(　 56044)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　36(　　　36)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　62(　　　62)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 779(　　 499)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1158(　　 318)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 920(　　 900)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 271(　　 271)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1839(　　1793)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　99(　　　83)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 767(　　 751)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 113(　　 113)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1808(　　1808)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 395(　　 395)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2729(　　2191)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1826(　　1818)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2313(　　2313)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3891(　　3891)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　1364(　　1364)
　　　　　 　 　 9月限　　　 29537(　 29537)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 132(　　 132)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 493(　　 493)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　71(　　　71)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　50(　　　50)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　39(　　　39)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 473(　　 473)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース