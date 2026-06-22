外国証券 先物取引高情報まとめ（6月22日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4556( 4556)
12月限 14( 14)
TOPIX先物 9月限 4666( 4666)
日経225ミニ 7月限 3197( 3197)
8月限 45( 45)
9月限 93460( 93460)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2694( 2694)
12月限 21( 21)
TOPIX先物 9月限 4147( 4147)
日経225ミニ 7月限 2460( 2460)
8月限 110( 110)
9月限 56044( 56044)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 36( 36)
TOPIX先物 9月限 62( 62)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
9月限 779( 499)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1158( 318)
TOPIX先物 9月限 920( 900)
日経225ミニ 7月限 271( 271)
8月限 1( 1)
9月限 1839( 1793)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 99( 83)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 767( 751)
日経225ミニ 7月限 113( 113)
8月限 9( 9)
9月限 1808( 1808)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 395( 395)
TOPIX先物 9月限 2729( 2191)
日経225ミニ 9月限 1826( 1818)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2313( 2313)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 3891( 3891)
日経225ミニ 7月限 1364( 1364)
9月限 29537( 29537)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 132( 132)
TOPIX先物 9月限 493( 493)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 71( 71)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 50( 50)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 39( 39)
日経225ミニ 7月限 19( 19)
8月限 5( 5)
9月限 473( 473)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4556( 4556)
12月限 14( 14)
TOPIX先物 9月限 4666( 4666)
日経225ミニ 7月限 3197( 3197)
8月限 45( 45)
9月限 93460( 93460)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2694( 2694)
12月限 21( 21)
TOPIX先物 9月限 4147( 4147)
日経225ミニ 7月限 2460( 2460)
8月限 110( 110)
9月限 56044( 56044)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 36( 36)
TOPIX先物 9月限 62( 62)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
9月限 779( 499)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1158( 318)
TOPIX先物 9月限 920( 900)
日経225ミニ 7月限 271( 271)
8月限 1( 1)
9月限 1839( 1793)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 99( 83)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 767( 751)
日経225ミニ 7月限 113( 113)
8月限 9( 9)
9月限 1808( 1808)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 395( 395)
TOPIX先物 9月限 2729( 2191)
日経225ミニ 9月限 1826( 1818)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2313( 2313)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 3891( 3891)
日経225ミニ 7月限 1364( 1364)
9月限 29537( 29537)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 132( 132)
TOPIX先物 9月限 493( 493)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 71( 71)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 50( 50)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 39( 39)
日経225ミニ 7月限 19( 19)
8月限 5( 5)
9月限 473( 473)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース