「日経225オプション」7月限プット手口情報（22日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯7万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 86( 86)
ビーオブエー証券 20( 20)
JPモルガン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯7万1750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 198( 198)
ソシエテジェネラル証券 83( 83)
楽天証券 27( 25)
ビーオブエー証券 25( 25)
JPモルガン証券 18( 18)
BNPパリバ証券 17( 17)
SBI証券 16( 6)
フィリップ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯7万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 85( 85)
ビーオブエー証券 38( 38)
JPモルガン証券 18( 18)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯7万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 86( 86)
ビーオブエー証券 20( 20)
JPモルガン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯7万1750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 198( 198)
ソシエテジェネラル証券 83( 83)
楽天証券 27( 25)
ビーオブエー証券 25( 25)
JPモルガン証券 18( 18)
BNPパリバ証券 17( 17)
SBI証券 16( 6)
フィリップ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯7万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 85( 85)
ビーオブエー証券 38( 38)
JPモルガン証券 18( 18)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース