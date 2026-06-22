「日経225オプション」7月限コール手口情報（22日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万3375円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯7万3125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯7万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
SBI証券 47( 15)
三菱UFJeスマート 8( 8)
楽天証券 8( 8)
JPモルガン証券 1( 1)
◯7万2875円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万2750円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯7万2625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯7万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
JPモルガン証券 6( 6)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
◯7万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯7万2250円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯7万2125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 11( 11)
ABNクリアリン証券 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万3375円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯7万3125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
SBI証券 47( 15)
三菱UFJeスマート 8( 8)
楽天証券 8( 8)
JPモルガン証券 1( 1)
◯7万2875円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万2750円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯7万2625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯7万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
JPモルガン証券 6( 6)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
◯7万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯7万2250円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯7万2125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 11( 11)
ABNクリアリン証券 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース