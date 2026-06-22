　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯7万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)

◯7万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)

◯7万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　44(　　44)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　47(　　15)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯7万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯7万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)

◯7万2625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)

◯7万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)

◯7万2375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯7万2250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)

◯7万2125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　11(　　11)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース