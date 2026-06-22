本日6月22日（月）24時34分〜 最終話を放送 日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（TVer・Huluにて放送後配信開始）。

50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）が送るラブサスペンスコメディー。そんな真奈美のマイラブたちが殺される連続殺人事件が発生。今夜放送の最終話で、殺人事件の黒幕「アイチャン」の正体がついに明らかに！

一体誰なのか？何の目的で真奈美のマイラブたちを殺したのか？そして全てが明らかになった後、真奈美はどんな生き方を選ぶのか。全ての謎が明らかになり、伏線が回収される！

■Huluオリジナルストーリー「甘すぎる夢と籠城」今夜配信開始

最終話放送直後から、Huluオリジナルストーリー「甘すぎる夢と籠城」の配信がスタート！Huluオリジナルストーリーで描かれるのは本編の後日譚。前編は、6月22日（月）「多すぎる恋と殺人」最終回地上波放送後よりHuluで独占配信開始。後編は、6月29日（月）24時よりHuluで独占配信開始。

Hulu：https://www.hulu.jp/too-many-lovers-too-many-murders

連続殺人事件が解決し、日常を取り戻したかに見える警視庁の捜査一課。そんな中、とある籠城事件が発生して…!? 本編最終話から繋がる、「多すぎる恋と殺人」ファン必見のオリジナルストーリーをお楽しみに！

■イントロダクション

「この遺体、昨日私が寝た人です…」

今度のDEEPは・・・超・刺激的！

谷崎真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。

ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠など様々なマイラブたちと人生を謳歌している。

そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。

真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。

−殺らせない、私がヤりつづけるために−

自由に生きる「奔放刑事」のたくさんの恋と殺人 超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー！

■番組概要

脚本 : 澤田航太

音楽 : 日向萌

演出 : 大谷健太郎 林雅貴 兵藤和広

制作 : 関根龍太郎

プロデュース : 柿野寛将

プロデューサー : 榊原真由子 馬場三輝（ケイファクトリー）

制作協力 : ケイファクトリー

製作著作 : 日本テレビ

ホームページ : https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/

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公式ハッシュタグ : #多すぎる恋と殺人