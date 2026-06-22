家族と入浴の5歳男児行方不明　温泉施設の支配人「とにかく見つかってほしい」窓の先に水量の多い川　鹿児島・霧島市

鹿児島・霧島市の温泉施設で、家族と入浴していた熊本県の5歳の男の子が行方不明になっている。男の子は身長約120cmのやせ型で、服や靴などを身に付けていないということで、警察が情報提供を呼びかけている。

先に両親が脱衣所へ…嶺臣ちゃんが浴室にいないことに気づく

「子どもさんが川に落ちたかもしれない」（施設からの110番通報）

21日午後3時15分頃、鹿児島・霧島市にある温泉施設「かれい川の湯」で、両親と入浴していた田中嶺臣（れお）ちゃん（5）の行方がわからなくなった。

両親と貸切の家族湯で入浴していた嶺臣ちゃん。先に脱衣所へ向かった両親が、その後、浴室に嶺臣ちゃんがいないことに気づいたという。その時、浴室の窓は開いていたという。

川のほとりにたたずむ温泉施設

現場となった「かれい川の湯」は、湧き水が多く水量が豊富な天降川のほとりにたたずむ日帰り専用の貸切温泉施設だ。

嶺臣ちゃんの家族が利用した家族湯は、川側には窓が設置されており、湯船より少し高い位置にある。窓の十数メートル先には川が流れている。

嶺臣ちゃんが行方不明になってから一夜明けた22日、朝から警察と消防が120人態勢で捜索にあたった。

消防隊員がいたのは温泉施設に面した川の下流。岩がある急流で、命綱をつけて懸命の捜索を続けていた。さらに、警察車両からは捜索に使われるとみられるドローンが運び出されていた。

温泉施設は22日、臨時休業となった。施設の支配人は「感情の説明が難しくて……。（21日に）男の子の弟をスタッフで1〜2時間見守ったりして。大変かわいい男の子だった。（川の）水量は大人でも危ないということはありましたね。とにかく見つかってほしい」と話す。

嶺臣ちゃんは身長約120cmのやせ型。服や靴などを身に付けておらず、前髪は眉毛にかかる程度で、横側は耳にかかる程度の黒髪だという。警察は情報提供を呼びかけている。

（「イット！」6月22日放送より）