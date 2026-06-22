能登半島復興へ観光の目玉として石川県七尾市の和倉温泉内に登場した「わくらポケモン足湯」。

オープンからわずか一か月ほどで3体が破損する事態となっています。



和倉温泉の「湯っ足りパーク」内に5月中旬にオープンした「わくらポケモン足湯」。

現地を訪れてみると…。

■利用客：

「やばいかわいい」



平日にもかかわらず多くのお客さんで賑わっていました。しかしそこにはある異変が。





■テレビ金沢・河合紗花 記者：「もともとは7匹のポケモンがいたポケモン足湯ですが、現在は1匹、2匹そして3匹、4匹、5匹と数が少なくなってしまっています」

■七尾市 観光交流課・関軒 大貴さん：

「こちらのほうにコダックがいました」「足が取れてしまった形で」



別の一匹のしっぽの部分にも被害がありこれら2つは修復のために撤去しているといいます。

さらに…。

■七尾市 観光交流課・関軒 大貴さん：

「ツノの付け根のあたりの方がちょっと壊れましたね」「ほかのキャラクターとは違ってもうこの場でその日のうちに修理をさせていただいた形ですね」



湯口の機能を兼ね備えた「ギャラドス」のモニュメントは撤去しての修復が難しいこともあり、応急で処置をし対応したといいます。

■訪れた人は：

「きれいに（なってる）全然わからんです」「やっぱ残念」

「どうして壊れたんかなとかって。きっとわざとじゃなくて立ち上がる時につかまって壊れたんかなとか」

「いたずらとかじゃなければいいなってすごい思いましたけどね」



わずか1か月ほどで7体あったキャラクターのうち3体が破損してしまう事態に市の担当者は

■七尾市 観光交流課・関軒 大貴さん：

「ポケモンたちに触れあえる施設ということでそんな簡単に壊れるようなもので造られてはないんですけどこういう報告を受けたときは当初やっぱり驚きましたね」



破損が発生した3体のうち2体については壊してしまった人が申し出ているといいますが、残る1体については詳細がわからず警察に被害届を提出したといいます。



「和倉の復興のシンボルとして多くの利用者さんに来ていただきたいと思ってますのでポケモンたちを大切に扱っていただきたいなと思います」



七尾市などは現在再設置に向け修復を行っているほか、さらなる注意喚起など今後の対策を検討しているということです。

