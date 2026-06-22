連日、熱戦が繰り広げられているサッカーワールドカップ。チュニジア戦での日本代表の快勝に石川県内のサポーターも喜びを爆発させました。



グループステージ突破に向けチュニジアとの第2戦を迎えたサッカー日本代表。

試合当日、金沢市内のスポーツバーでは日曜日ということもあり、多くのサポーターが…。

■サポーター：

「僕が注目しているのは上田綺世選手です。」「ぜひチュニジア戦で1点でも決めてくれれば」

(Q予想スコアは)

「3対1で日本で。勝ってほしいと思います」



同じころ。被災地輪島市でもエールを送る姿が…。

輪島塗の老舗、田谷漆器店。

この試合に先発出場した田中碧選手とは特別な思い入れがあります。

復興支援でサッカー教室を開くなど輪島市を度々訪れてきた田中碧選手。

被災した田谷漆器店にも訪れ店の片付けなど復旧作業を手伝ってくれました。



こうしたなか輪島塗に魅了された田中選手から田谷さんにある依頼が…



■田谷漆器店・田谷昂大さん

「漆塗りのレガースを作ってそれを世界中に発信したいということを言っていただいた」



田中選手の申し出を受け特別に輪島塗のレガースを製作することに。

そのレガースには日本サッカー協会のシンボルの八咫烏と輪島の復興を願う鳳凰の蒔絵が施されています。



(Q田中碧選手にどういったことを期待しますか？)

「もちろん今までサッカーを一生懸命やってこられたと思うのでピッチで活躍されることを祈っていますし、それが僕らもまた元気をもらえるんじゃないかなと思っています」



田谷さんも田中選手に届けたものと同じ柄のレガースを持って観戦です。

後半、田中選手は躍動。自らゴールを狙いますが惜しくもゴールポスト左に外れました。

しばらく試合は膠着状態となりましたが 田中選手をきっかけに試合が動きます。

田中選手の鋭い縦パスを起点にパスがつながり最後は伊東純也選手がゴールを決めると…。



漆器店の店内は大盛り上がり。

■田谷さん：

「自分たちの近い選手が出ているというのは、こんなにも何というか、見てて楽しくて応援できるのかということを改めて実感していますので、そういった意味ではまだまだ田中選手を中心に日本代表を応援したいなと思っています」



被災地を元気づけるプレーを見せてくれている日本代表。

3大会連続の決勝トーナメント進出に向け次戦は日本時間26日午前8時からスウェーデンと対戦します。