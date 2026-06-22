10年前、長野県軽井沢町で起きたスキーツアーバス事故。遺族たちは20日、都内で会合を開き、今後の活動方針などを確認しました。



「最後（最高裁で）結論がこの日に出るっていうのは、いつ分かるんですか？」



会合は、5月に言い渡されたスキーバス事故の控訴審判決を受けて開かれたもので、遺族と弁護人12人が集まりました。会合では、最高裁判決までのスケジュールや、今後の活動などについて話し合われました。





事故は2016年1月、北佐久郡軽井沢町の国道18号碓氷バイパスで、スキーツアーバスが道路脇に転落し、乗っていた大学生など15人が死亡したものです。事故を巡っては5月、東京高裁が業務上過失致死傷の罪に問われた当時バス会社社長だった髙橋美作元被告に対する禁錮3年と、元運行管理者の荒井強被告に対する禁錮4年とした一審判決を支持し、2人の控訴を棄却しました。その後、髙橋元被告は上告せず刑が確定し、荒井被告は判決を不服として最高裁に上告しています。遺族会代表 田原義則さん「（荒井被告の上告について）まだモヤモヤしたまま（裁判が）続いていく。正直、私、個人的にはわれわれの思いが伝わらなかったのかなと、残念には思いました」遺族会は、今後も再発防止に向けた活動などを続けていく方針です。