お散歩が大好きなワンコにも、サボりたくなる日はあるようで…？お散歩に誘った時の意外な反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で10万9000回再生を突破。「面白すぎ」「癒されます」「可愛くて何度も見ちゃいました」といった声が寄せられています。

【動画：『お散歩行く？』と犬を誘ってみた結果→気が乗らないようで…人間のような『まさかの反応』】

ワンコをお散歩に誘ったら…

YouTubeチャンネル「トイプードルのロアくん」に投稿されたのは、トイプードルの「ロア」くんをお散歩に誘った時の反応です。ロアくんはお散歩が大好きで、いつも「お散歩」というワードを聞くだけで大騒ぎするそう。この日も飼い主さんが「お散歩行く？」と声を掛けたら、「行く行く！」と喜ぶかと思いきや…。

まさかの反応に爆笑

なんとロアくんは「え、お散歩？なんですかそれ？」とばかりに首を傾げたそう。そしてその後は何事もなかったかのように、ソファでくつろぎ続けようとしていたとか。どうやら今日は気が乗らないため、何を言われているのかわからないフリをしているようです。

飼い主さんは「お散歩行く？やめとく？」としつこいくらい繰り返し聞いてみたのですが、その度にロアくんは「え、何？わからない…」というように首を傾げたそう。

「誰か通った？」と窓の方を見たり、大きなあくびをして「眠い」とアピールしたりする場面も。なんとかしてお散歩をサボろうとすっとぼけ続ける姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

乗り気かどうかで態度が違いすぎる

結局、何度誘ってもやる気を出してくれなかったロアくん。次の日に、再びお散歩に誘ってみたら…？ソファの上に立っていたロアくんは、前足だけ床に下ろしてぐーんっと体を伸ばして、「行く～！」と喜びのポーズを披露したそうです。

そして飼い主さんが「行こうか」と撫でてあげると、ぴょんっと二本足で立ったりキラキラしたお目目で見つめたりして、「早く行きたい」とアピール。そのやる気満々の姿は、昨日とは別の犬のよう…！乗り気な時とそうでない時とで、面白いくらい態度が違うロアくんなのでした。

この投稿には「とぼけ方がなんとも言えずに可愛い」「お散歩乗り気じゃないときもあるんですねw」「意思表示出来てほんとお利口さん」といったコメントが寄せられています。

ロアくんは大きめの体と人間味あふれる仕草が魅力的な男の子。愛嬌たっぷりの姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「トイプードルのロアくん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「トイプードルのロアくん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。