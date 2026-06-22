飼い主さんと一緒にテレビを見ていたわんこ。動物が突進するシーンが流れてくると…！？可愛すぎるリアクションが話題を呼び、投稿は87万回再生を突破。「びっくりしたね」「愛おしすぎる」「ちゃんと見てる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：テレビで『動物が突進する映像』が流れた結果→真剣に見ていた犬が…まるで子供のような『リアクション』】

食い入るようにテレビを見るわんこ

テレビが好きなわんこは意外と多いようですが『どこまで内容を理解しているのかな』そう思ったことはありませんか？TikTokアカウント「roysuikaiaru」に投稿された、トイプードル「ある」君のお姿にひとつの答えがあるようです。

ある君はテレビの前に座り、飼い主さんと一緒に画面をじっと見つめていました。まるで番組の内容をしっかり理解しているかのような集中ぶりだったそう。なんとも微笑ましい一コマですが、さらに頬が緩んでしまう出来事が起こったようで…！？

子どものようなリアクションにキュン♡

テレビには、こちらへ向かって勢いよく走ってくる動物の映像が映し出されていました。ある君は食い入るように画面を見つめていましたが、動物が急接近した次の瞬間…。「えっ！？」と言わんばかりに体をビクッ！そのまま後ろへ飛び退き、全力で驚いてしまったそう…！ある君のリアクションは、テレビの映像を理解しているとしか思えません。

「こわかった…」とでもいうように、後ろにいる飼い主さんを見る表情はまるで子どものよう。映像に驚いて飼い主さんに助けを求めるなんて可愛いにもほどがありますね。ある君の愛らしいリアクションは、多くの人の心を掴んで離しませんでした♡

この投稿には「ちゃんとテレビ見てるの可愛すぎる」「賢いわんちゃん」「びっくりしたね～！」などのコメントが寄せられています。

クセ強な喜び方に爆笑！

ある君の可愛らしい特技(！？)もご紹介！『あーちゃん～！』と呼ばれて嬉しそうに駆け寄ってくるある君。微笑ましいワンシーン…と思った次の瞬間、ムキ顔から歯が丸見え…！これは決して怒っているわけではなくある君独特の「喜び方のクセ」なのだそう。

名前を呼ばれただけでテンションMAXになるキュートなある君。さらにクセ強な喜び方も加わって飼い主さんの笑顔も止まりません…！前のめりな姿勢でグイっと出した歯を見せつけるような仕草は、飼い主さんの笑顔が見たくて繰り返しているのかもしれません。

テレビの映像に驚いたり、クセ強に喜んだり…個性豊かなある君と一緒なら、毎日が退屈知らずですね♡

TikTokアカウント「roysuikaiaru」には、ある君と兄弟わんこたちとの賑やかな日々が紹介されています。癒しと元気をもらいたい方は要チェックですよ！

写真・動画提供：TikTokアカウント「roysuikaiaru」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております