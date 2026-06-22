【ダイソー】考え抜かれたフォルムとブラシ先に驚き！「網戸洗いブラシ」で網戸掃除のストレス解消
さまざまな便利グッズがある100円ショップ最大手のDAISO（以下、ダイソー）。調理や掃除などで発生するピンポイントのお悩みを解決してくれる優秀アイテムが豊富にあります。
網戸掃除に関しても数種類の掃除グッズがありますが、今回ご紹介するのはその中でも特に優秀な「網戸洗いブラシ（フック付）」です。
「網戸洗いブラシ（フック付）」は、税込110円という価格以上の働きをしてくれる掃除アイテムです。
商品サイズは、8×18×2.5cm。持ち手からブラシ部分にカーブがついており、握って力を入れやすいフォルムになっています。
さらなる特徴がブラシ部分。ブラシがしなやかで、網戸の細かい目にも密着するように掃除できます。
本体が約18cmあるので、網戸のある程度高い位置まで届きます。商品説明には「ブラシに洗剤をつけ、網目にそって軽くブラッシングしてください」とありますが、頑固な汚れでない限り、水だけでも十分に汚れを落とせます。
猛暑が予想されている2026年の夏は、エアコンの電気代節約のためにもフィルター掃除は重要になってきます。そこで活躍してくれるのがダイソーの「網戸洗いブラシ（フック付）」。
フィルターにそっとはわせるだけでホコリを吸着してくれます。以下の画像は左が掃除前、右が「網戸洗いブラシ（フック付）」を1回はわせた状態です。
このほか、空気清浄機のフィルターや扇風機のファンガードのすき間のホコリ取りでも活躍してくれそうですね。税込110円とコスパも抜群なので、ダイソーでぜひチェックしてみてください。
▼商品情報
商品名：網戸洗いブラシ（フック付）
価格：税込110円
JANコード：4550480355610
商品サイズ：8×18×2.5cm
カラー：白、グレー、ブルー
(文:矢野 きくの)
網戸掃除に関しても数種類の掃除グッズがありますが、今回ご紹介するのはその中でも特に優秀な「網戸洗いブラシ（フック付）」です。
ダイソー「網戸洗いブラシ（フック付）」とは
「網戸洗いブラシ（フック付）」は、税込110円という価格以上の働きをしてくれる掃除アイテムです。
さらなる特徴がブラシ部分。ブラシがしなやかで、網戸の細かい目にも密着するように掃除できます。
「網戸洗いブラシ（フック付）」で網戸掃除をしてみると……
本体が約18cmあるので、網戸のある程度高い位置まで届きます。商品説明には「ブラシに洗剤をつけ、網目にそって軽くブラッシングしてください」とありますが、頑固な汚れでない限り、水だけでも十分に汚れを落とせます。
エアコンのフィルター掃除にもおすすめ
猛暑が予想されている2026年の夏は、エアコンの電気代節約のためにもフィルター掃除は重要になってきます。そこで活躍してくれるのがダイソーの「網戸洗いブラシ（フック付）」。
フィルターにそっとはわせるだけでホコリを吸着してくれます。以下の画像は左が掃除前、右が「網戸洗いブラシ（フック付）」を1回はわせた状態です。
このほか、空気清浄機のフィルターや扇風機のファンガードのすき間のホコリ取りでも活躍してくれそうですね。税込110円とコスパも抜群なので、ダイソーでぜひチェックしてみてください。
▼商品情報
商品名：網戸洗いブラシ（フック付）
価格：税込110円
JANコード：4550480355610
商品サイズ：8×18×2.5cm
カラー：白、グレー、ブルー
(文:矢野 きくの)