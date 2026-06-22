2026年6月23日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
余計なひと言でトラブルを呼びそう。常に発言は慎重に。
ワガママな態度で周囲からひんしゅくを買うかも。今日は控えめにして。
親しい人から裏切られる暗示。保証人になるのは避けるように。
思わぬ誤解を受けそう。きちんと事情を説明しよう。
地位の高い人とお近づきに。でも周囲に自慢すると不評を買うかも……。
周囲の顔色を読み過ぎないこと。もっと自分に自信を持とう。
困った問題が起きる予感。でも自然体でいればすぐに解決！
古い習慣は見直そう。合理的になれば確実に順調な1日に。
今日まいた種は大きく育つ暗示。お稽古事や勉強が◎。
行動力バツグン。迷っていたことにトライするチャンス！
何をしても楽しめる幸運日。ただし買いものだけは慎重に。
早朝、もしくは深夜の駅に素晴らしい出会いがありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
余計なひと言でトラブルを呼びそう。常に発言は慎重に。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ワガママな態度で周囲からひんしゅくを買うかも。今日は控えめにして。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
親しい人から裏切られる暗示。保証人になるのは避けるように。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
思わぬ誤解を受けそう。きちんと事情を説明しよう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
地位の高い人とお近づきに。でも周囲に自慢すると不評を買うかも……。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
周囲の顔色を読み過ぎないこと。もっと自分に自信を持とう。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
困った問題が起きる予感。でも自然体でいればすぐに解決！
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
古い習慣は見直そう。合理的になれば確実に順調な1日に。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
今日まいた種は大きく育つ暗示。お稽古事や勉強が◎。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
行動力バツグン。迷っていたことにトライするチャンス！
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
何をしても楽しめる幸運日。ただし買いものだけは慎重に。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
早朝、もしくは深夜の駅に素晴らしい出会いがありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)