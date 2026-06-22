今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年6月23日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


余計なひと言でトラブルを呼びそう。常に発言は慎重に。

11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


ワガママな態度で周囲からひんしゅくを買うかも。今日は控えめにして。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


親しい人から裏切られる暗示。保証人になるのは避けるように。

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


思わぬ誤解を受けそう。きちんと事情を説明しよう。

8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


地位の高い人とお近づきに。でも周囲に自慢すると不評を買うかも……。

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


周囲の顔色を読み過ぎないこと。もっと自分に自信を持とう。

6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


困った問題が起きる予感。でも自然体でいればすぐに解決！

5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


古い習慣は見直そう。合理的になれば確実に順調な1日に。

4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


今日まいた種は大きく育つ暗示。お稽古事や勉強が◎。

3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


行動力バツグン。迷っていたことにトライするチャンス！

2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


何をしても楽しめる幸運日。ただし買いものだけは慎重に。

1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


早朝、もしくは深夜の駅に素晴らしい出会いがありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)