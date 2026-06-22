「やばくなかったですか？過去１」近藤春菜、“かっこよすぎて、泣いた”ミスチルのライブに感動！
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは6月22日、自身のInstagramを更新。Mr.Childrenのライブに参加したことを報告し、感動をつづりました。
【写真】グッズを持つ近藤春菜
続けて「かっこよすぎて、泣いた。中学生の時から聴いている、芸人になりたいと思った時、楽曲で背中を押してくれたMr.Childrenさんがずっとかっこよくて、ああ！こんな大人になりたい！と心の底から思いました。あの曲も聴けて、あの曲も聴けて、最高だった！パフォーマンスも演出もなにもかもが最高で、いろんな気持ちが込み上げました。素敵な大人になります！！」と、感動をつづりました。
コメントでは「いつ聞いても本当に素敵な曲でいっぱいですよね」「演出もあの曲もどの曲も本当に感動でしたよね 焼き鳥と春菜さんの角度具合も最高です」「え、昨日ですか！？私も参戦してました ステージ構成から映像・演出含め、最高のライブでしたよね」「今現在も素敵な大人でいらっしゃいます」「初めてでしたか？桜井さんの登場とメンバーの登場やばくなかったですか？過去１でしたよ！」と、同じライブに参加した人からの共感の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】グッズを持つ近藤春菜
「最高のライブでしたよね」近藤さんは「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 行かせていただきました！！」と報告し、3枚の写真を投稿。1枚目は、ツアーグッズのタオルを掲げて笑顔を見せる自身の姿です。2枚目以降には、ライブ後に食べたという焼き鳥が写っています。
コメントでは「いつ聞いても本当に素敵な曲でいっぱいですよね」「演出もあの曲もどの曲も本当に感動でしたよね 焼き鳥と春菜さんの角度具合も最高です」「え、昨日ですか！？私も参戦してました ステージ構成から映像・演出含め、最高のライブでしたよね」「今現在も素敵な大人でいらっしゃいます」「初めてでしたか？桜井さんの登場とメンバーの登場やばくなかったですか？過去１でしたよ！」と、同じライブに参加した人からの共感の声などが寄せられました。
TWICEのライブショットも！4月30日には「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN JAPAN追加公演@MUFG STADIUM（国立競技場）最高でした！！！」と、TWICEのライブに参加した時の写真を公開していた近藤さん。こちらでも「ライブ観ながら、思いっきり声出して、踊って、何度も何度も幸せだなぁって思えて、胸いっぱいでした」などと、感動をつづっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)