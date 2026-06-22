待望の再販！ 300円だからコンプしたくなる、2026年6月発売「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」全10種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」（税込300円）。全10種のラインアップとなっています。
めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全10種
・コロコロクリリン
・ウサハナ
・チャーミーキティ
・シナモロール
・クロミ
・はなまるおばけ
・しろうさ（シュガーバニーズ）
・くろうさ（シュガーバニーズ）
・KIRIMI ちゃん.
・こぎみゅん※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」（税込300円）。全10種のラインアップとなっています。
自分の持ち物の「めじるし」にぴったりな可愛いクリアマスコットわっかパーツが付属しており、傘の取っ手や文房具、ペットボトルなど様々な場所に取り付けることができます。 今回は「コロコロクリリン」や「ウサハナ」「シュガーバニーズ」など、どこか懐かしく愛らしいサンリオキャラクターたちが大集合した豪華なラインアップです。 自分のお気に入りのキャラクターを私物の目印にして、日常をさらに楽しく彩ってみてはいかがでしょうか。
詳細情報▼商品名
めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全10種
・コロコロクリリン
・ウサハナ
・チャーミーキティ
・シナモロール
・クロミ
・はなまるおばけ
・しろうさ（シュガーバニーズ）
・くろうさ（シュガーバニーズ）
・KIRIMI ちゃん.
・こぎみゅん※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)