大正製薬は、2001年からラグビー日本代表を応援してきた協賛活動が今年に25周年を迎えることを記念し、「リポビタンD ラグビー日本代表応援ボトル」と「リポビタンD ラグビーオールブラックス応援ボトル」を6月22日から同社オンラインショップ“大正製薬ダイレクト”と“楽天市場”“Amazon”において、数量限定で発売する。

今年は、同社のラグビー日本代表協賛が25周年を迎えるメモリアルイヤーとなる。これを記念し、「リポビタンD ラグビー日本代表応援ボトル」と、同じく協賛するオールブラックス（ラグビーニュージーランド代表）の「リポビタンD ラグビーオールブラックス応援ボトル」の2種を発売する。





特典として、日本代表応援ボトルには同社協賛の歴史を刻んだラグビー日本代表の歴代ジャージーをモチーフとしたマフラータオルを、オールブラックス応援ボトルにはオールブラックスの力強さを表現したマフラータオルをそれぞれ付けている。





同社は2001年からラグビー日本代表を協賛し、25年にわたり全国のラグビーファンの人々とともに応援を続けてきた。さらに、2022年からニュージーランドラグビー協会のプレミアムグローバルパートナーに就任し、世界最高峰のラグビー文化に触れる機会を日本国内で創出している。

また、今回の応援ボトル発売に加え、今年度開催予定のラグビー日本代表テストマッチ「リポビタンDチャレンジカップ2026」3試合への特別協賛をはじめ、今年度新設された男子15人制ラグビーの国際大会「ネーションズチャンピオンシップ2026」にも協賛する。さまざまな取り組みを通じて、今後もラグビー界のさらなる発展に貢献していく考え。

［小売価格］各5412円（税込）

［発売日］6月22日（月）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp