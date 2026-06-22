

「Dole スムージーボウル グアバボウル」

ドール（以下、Dole）は、「Dole スムージーボウル」シリーズの新商品「Dole スムージーボウル グアバボウル」を6月23日から順次、東海地方の一部セブン−イレブン店舗で数量限定販売する。

「Dole スムージーボウル」は、冷凍フルーツ3種とスムージーベースをカップに盛り付け、甘酸っぱいフルーツとクリスピーなグラノーラ、濃厚でなめらかなスムージーの組み合わせが手軽に楽しめる商品。昨年登場した「Dole スムージーボウル アサイーボウル」を皮切りに7種類のフレーバーが登場し、「Dole スムージーボウル」シリーズは新シリーズ発売のたび話題を呼び、今年3月末までで、シリーズ累計販売個数約700万個を超えるなど、多くの消費者に支持を得ている。

フルーツを手軽に楽しんでもらいたいという思いから「スムージーボウル」で新しいフルーツの喫食習慣を紹介してきたDoleから、初夏にぴったりな新作が登場。甘酸っぱいフルーティーな味わいが特長のブラジル産グアバピューレを使用した「Dole スムージーボウル グアバボウル」が、セブン−イレブンの一部店舗に数量限定で登場する。

「Dole スムージーボウル グアバボウル」は、南国らしい甘い香りと甘酸っぱい味が楽しめるピンクグアバピューレをベースに使用している。濃厚な甘さのバナナピューレと合わせることで、なめらかな食感とフルーツの美味しさを活かしたスムージーベースに仕上げた。

トッピングのバナナや「グアバボウル」のベースに使用しているバナナピューレは、これまでのスムージーボウルと同様にDoleの「もったいないバナナ」を使い、美味しく、フルーツロス削減にもつながる取り組み。フルーツの魅力を伝え、多くの人に手軽にフルーツを楽しむ習慣を提供したいと考えるDoleが、自信を持って届ける新商品を、ぜひ試してみてほしい考え。

Doleはフルーツで人々の様々な暮らしを笑顔にしていきたいという思いを込めて策定した「フルーツでスマイルを。」というブランドメッセージのもと、フルーツの魅力を届けて、人々に笑顔をもたらしていくとしている。

［小売価格］497.88円（税込）

［発売日］6月23日（火）から順次

ドール＝https://www.dole.co.jp