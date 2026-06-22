ロッテは、ロングセラーブランド「コアラのマーチ」から、「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」を七夕の7月7日に発売する。

近年、原宿を中心に広がるKAWAIIカルチャーは国内外で支持を集めており、Z世代・アルファ世代を中心に、味だけでなく、見た目のかわいらしさや色合い、世界観まで含めて楽しむ消費スタイルが定着している。SNSでは、思わず写真を撮ってシェアしたくなるビジュアル性や、誰かに見せたくなる驚きが注目されており、お菓子にも体験価値が求められている。同商品は、そんな原宿のKAWAIIカルチャーの要素を取り入れた、ファンタジーな世界観の商品。ビスケットとチョコレートの色味をあえて変えることで、思わず中を割って確かめたくなる驚きを生み出し、見た瞬間から楽しく、誰かに見せたくなる、新しいコアラのマーチが誕生した。また、コアラのマーチはその時代の世相やトレンド、イベントなどを取り入れながら新たな絵柄を毎年差し替えている。ぜひ今年に新たに加わった絵柄も探しながら不思議体験ができるコアラのマーチに注目してほしい考え。

「ユニコーンコアラ」がビスケット絵柄に仲間入りする。七夕の季節に見つけられれば幸運が訪れるかもしれないとのこと。ユニコーンは、その神秘的な姿から「幸せ」を象徴するラッキーなモチーフとされている。新絵柄のユニコーンコアラを探しながら食べてほしいという。

KAWAII見た目の「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」が新登場する。一口食べると、サクサクな紫色のビスケットと甘酸っぱいソーダ味のチョコレートが口いっぱいに広がる。好奇心旺盛なドレミくんとミレドちゃんが出会った、「ユニコーンコアラ」が新絵柄として仲間入りした。

［小売価格］194円前後（税込）

［発売日］7月7日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp