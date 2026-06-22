【BEYBLADE X商品 タカラトミーモールでの抽選販売実施に関するお知らせ】 6月22日 公開

タカラトミーは、同社の通販サイト「タカラトミーモール」にて「BEYBLADE X」の一部商品の抽選販売を実施することを発表した。

「BEYBLADE X」シリーズの一部商品が、想定を大きく上回る注文・反響により、品薄および欠品の状況が発生しており、今回より多くのユーザーへ公平に商品をお届けするため2026年7月から当面の間、「タカラトミーモール」にて抽選販売を実施する。

対象商品は、新商品を含めた抽選販売形式での販売となっており、発売済商品は事前に抽選販売商品を告知のうえ、指定した期間内で抽選応募を実施する。また、新商品は新商品予約開始日より抽選応募を実施する。

□BEYBLADE X商品 タカラトミーモールでの抽選販売実施に関するお知らせ

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