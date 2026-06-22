【BANDAI SPIRITS：2026年7月発売スケジュール】 6月22日 公開

「HG 1/144 グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)」7月11日発売予定

BANDAI SPIRITSは、2026年7月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。

本スケジュールによると、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」のガンプラ「HG 1/144 グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)」は7月11日に発売予定。

またBANDAI SPIRITSのロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS」より「30MM 1/144 xEXM-000 ゼノヴァルト」は7月25日、美少女プラモ「30 MINUTES SISTERS」より「30MS 島村卯月 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」や「30MS オプションボディパーツ タイプSU01[カラーA]」も7月25日に発売を予定している。

「30MM 1/144 xEXM-000 ゼノヴァルト」7月25日発売予定

「30MS オプションボディパーツ タイプSU01[カラーA]」7月25日発売予定

「30MS 島村卯月 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」7月25日発売予定

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