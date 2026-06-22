のん、シアートップスでシック＆モードなオフショ披露
俳優・アーティストののんが22日までにオフィシャルブログを更新。国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』に関連したオフショットを公開するとともに、サカナクションの受賞を祝福した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、 『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を余すところなく全編無料生中継するだけでなく、本アワードをより深く楽しめる独自企画も多数展開。
20日、のんは「祝」と題してブログを更新。「MUSIC AWARDS JAPAN第二回開催、サカナクションさんが８部門受賞！おめでとうございます」と祝福のメッセージを送るとともに、「ABEMAの配信にてコメントをさせていただきました」と報告。
さらにブログでは、ブラックを基調とした洗練されたスタイリングを披露。透け感のあるシアー素材のトップスに、立体感のあるビスチェ風デザインを重ねたモードな装いで、落ち着いた雰囲気を漂わせている。ショートボブヘアを自然に流したスタイルに、耳元にはシルバーのイヤーカフを合わせ、横顔や柔らかな笑顔を見せるオフショットを公開。
この投稿にファンから「可愛い」「なんて美しく聡明な雰囲気」「素敵な写真」「もみ上げかわいい」「笑顔大好き」「のんさまはさかなにかなりご縁がありそう」「サカナクションさん ８部門受賞！おめでとうございます」などの声が寄せられている。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、 『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を余すところなく全編無料生中継するだけでなく、本アワードをより深く楽しめる独自企画も多数展開。
さらにブログでは、ブラックを基調とした洗練されたスタイリングを披露。透け感のあるシアー素材のトップスに、立体感のあるビスチェ風デザインを重ねたモードな装いで、落ち着いた雰囲気を漂わせている。ショートボブヘアを自然に流したスタイルに、耳元にはシルバーのイヤーカフを合わせ、横顔や柔らかな笑顔を見せるオフショットを公開。
この投稿にファンから「可愛い」「なんて美しく聡明な雰囲気」「素敵な写真」「もみ上げかわいい」「笑顔大好き」「のんさまはさかなにかなりご縁がありそう」「サカナクションさん ８部門受賞！おめでとうございます」などの声が寄せられている。