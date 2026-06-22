長野市の小学校で、オリンピックの金メダリストが児童に挑戦する大切さを伝えました。



ソフトボール元日本代表 坂井寛子さん

「失敗ってしてもいいですか？駄目ですか？いいよね。失敗をするっていうのは、挑戦をした証しです」



ソフトボール元日本代表の投手でアテネ五輪で銅メダル、北京五輪で金メダルを獲得した坂井寛子さん。



アスリートやパラアスリートが、全国の学校で体育の授業を行うスポーツ庁のプロジェクト「アスリーチ」の一環でこの学校を訪れ、4年生43人を前に授業を行いました。





ソフトボール元日本代表 坂井寛子さん「こんなにいっぱい成長しなくていい。ちょっとでいい。きのうの自分に勝てればOK」坂井さんは、自身の体験を通して自分を信じて挑戦することの大切さを伝えました。そして校庭へ。遠投の練習を始めたという児童に、熱血指導です。ソフトボール元日本代表 坂井寛子さん「反動を使って投げている、素晴らしい。体重移動と言って、しっかり右足から左足に体重を乗せて投げられていました」最後には、世界の数々のバッターを打ち取ってきたピッチングを披露。「うわー！」「よいしょ！」4年生「すごく速くて怖かった」4年生「私もいつか、あんなふうに速く投げてみたいなと思いました」「アスリーチ」は6月中に、県内15の小中学校で実施される予定です。