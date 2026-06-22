LUNA新ライン「LUNA Air」登場！夏も快適な涼感ナイトブラに注目

小胸さん向けバストケアブランド「LUNA（ルーナ）」から、暑い季節も快適に着用できる新ライン「LUNA Air（エアー）」が登場しました。これまで累計350万個を販売してきた人気シリーズの機能性はそのままに、通気性や軽さをさらに追求。ムレが気になりやすい夏のナイトブラ悩みに寄り添った、新しいバストケアアイテムとして注目を集めています♪

夏の悩みに応える新ラインが誕生

LUNAは、AAA～Cカップの小胸さん向けに開発されたバストケアブランドです。

着用時の補正効果によって「ω（オメガ）ライン」を整える特許取得の特別構造を採用し、多くの女性から支持を集めてきました。

今回発売された「LUNA Air」は、ユーザーから寄せられた「夏場は背中や脇が暑い」「涼しい素材のナイトブラが欲しい」という声をもとに開発された新ラインです。

熱や湿気がこもりやすい部分にメッシュ素材やシアーパワーネットを採用し、従来品と比べて通気性が約10倍向上。暑い季節でも快適に着用しやすい仕様へと進化しました。

※HRC従来品比 JIS L1096に基づく通気性試験において、背中部分9.8倍、谷間部分10.3倍

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快適さを叶える4つのポイント

LUNA Airには、夏のバストケアを快適にするための工夫が詰まっています。

まず、背面や脇下、オメガライン部分には通気性に優れた「シアーパワーネット」を広範囲に採用。バストを支えるホールド力を維持しながら、ムレを軽減します。

さらに、谷間部分には「通気メッシュパッドポケット」と「メッシュパッド」を採用。汗がたまりやすい部分の通気性を高めながら、バストをやさしく持ち上げます。

また、従来品約62gに対し、LUNA Airは約51gを実現。約17.7％の軽量化によって、長時間でも快適な着け心地をサポートします。

そして、LUNAシリーズならではの特許取得済み構造も継続採用。

※「ω（オメガ）ライン」とはお腹部分とバストの境界線のライン＝“バストの土台”のこと

商品詳細とカラー展開をチェック

LUNA（ルーナ）ナチュラルアップナイトブラエアー

価格：4,928円（税込）

レースをあしらったシアーフラワーデザインは、機能性だけでなく見た目の可愛らしさにもこだわった仕上がり。アイスブルーは爽やかで夏らしく、アイスピンクは大人可愛い印象、アイスブラックはデイリーに使いやすい定番カラーです♡

さらに発売記念として、お得な特別価格やまとめ買いキャンペーンも実施中。新作3色をまとめて購入できるほか、通常シリーズとの組み合わせ購入も対象となっています。

サイズ：Sサイズ／Mサイズ／Lサイズ（カラー：アイスブラック／アイスピンク／アイスブルー）

発売日：2026年6月3日（水）

販売店：ECサイト「HRC公式ストア」

夏も心地よく続けるバストケア

汗やムレが気になりやすい季節は、ナイトブラ選びに悩む方も多いもの。LUNA Airは、通気性・軽さ・補正力をバランスよく兼ね備えた新ラインとして、夏のバストケアを快適にサポートしてくれます。

見た目の可愛らしさと機能性を両立した一枚で、毎日のケアタイムをもっと心地よいものにしてみてはいかがでしょうか♪