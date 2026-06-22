高齢期の孤独は、必ずしも一人暮らしだけで生まれるものではありません。家族がいても、関係が途切れていれば、日々の寂しさは深くなります。とくに親子関係は、長い時間の積み重ねで成り立つものです。親にとっては「会いたいだけ」でも、子ども側には距離を置く理由がある場合もあります。

「父の日くらい連絡があるはず」…待ち続けた71歳父

築40年の一戸建てに暮らす邦夫さん（仮名・71歳）は、父の日の朝から、スマートフォンを何度も確認していました。

年金は月18万円ほど。妻には5年前に先立たれ、現在は一人暮らしです。生活に大きく困っているわけではありませんが、古い家の中で一人で過ごす時間は長くなっていました。

邦夫さんには、都内で暮らす娘・美咲さん（仮名・39歳）がいます。しかしここ2年ほど、ほとんど連絡が取れていません。

電話をかけてもつながらず、メッセージを送っても既読にならない。ある日、番号を変えてかけたとき、ようやく気づきました。

「着信拒否されているのかもしれない」

邦夫さんは、強いショックを受けました。

「娘に会いたいだけなのに」

父の日なら、もしかしたら連絡が来るかもしれない。そう思って待っていました。

午前中、昼過ぎ、夕方。いくら待てども、スマートフォンは鳴りませんでした。

総務省『令和2年国勢調査』によると、高齢単身世帯は増加しており、配偶者との死別後に一人暮らしとなる高齢者も少なくありません。内閣府『令和7年版高齢社会白書』によると、65歳以上の一人暮らしの人の割合は令和7年時点で男性18.3％、女性25.4％と推計されています。

邦夫さんも、最初は「一人暮らしは気楽だ」と思っていました。しかし妻がいなくなり、娘とも連絡が取れなくなると、家の静けさは別の意味を持つようになりました。

夕方、邦夫さんは仏壇の前に座り、妻の写真に向かって言いました。

「俺、何か悪いことしたのかな」

その問いに答える人はいませんでした。

邦夫さんは、自分では娘を大切にしてきたつもりでした。教育費も出した。結婚祝いも渡した。困ったときには助けてきた。しかし、美咲さんの記憶は少し違っていたようです。

「少し距離を置きたい」…連絡が途絶えたワケ

子どもの頃から、邦夫さんは厳しい父でした。

進路、就職、結婚相手。美咲さんが何かを決めるたび、邦夫さんは「お前のためだ」と言いながら強く口を出しました。

結婚後も、電話で夫の収入や住まいについて尋ね、孫の教育方針にも意見を言いました。

美咲さんは何度も伝えたといいます。

「少し距離を置きたい」

「私の家庭のことは、私たちで決めたい」

しかし邦夫さんには、その言葉の重さがわかっていませんでした。

「親なんだから心配するのは当然だろ」

そう思っていたのです。

決定的だったのは、孫の進学をめぐる口論でした。邦夫さんはよかれと思って助言したつもりでしたが、美咲さんには、それがまた“支配”のように感じられたようです。

それ以来、連絡は途絶えました。

邦夫さんにとっては突然の断絶でした。しかし美咲さんにとっては、長年の積み重ねの末の選択だったのです。

父の日の夜、邦夫さんは、娘へ手紙を書くことにしました。最初は「なぜ連絡をくれないんだ」と書きかけました。

しかし、途中で手が止まります。妻が生前、何度か言っていた言葉を思い出したのです。

「あなたは心配しているつもりでも、相手には押しつけに聞こえることがあるのよ」

邦夫さんは便箋を新しくし、短くこう書きました。

「今まで、口を出しすぎたのかもしれない。すぐに会えなくてもいい。ただ、元気でいてくれたらと思っています」

手紙を出したからといって、すぐに関係が戻るわけではありません。それでも邦夫さんにとっては、「会いたい」と訴えるだけではなく、娘が距離を置いた理由に向き合う最初の一歩でした。

親子であっても、関係は自動的に続くものではありません。支援した記憶と、干渉された記憶。心配したつもりの言葉と、傷ついた側の受け止め方。そのずれが積み重なると、ある日、電話はつながらなくなります。

父の日、ただ一本の電話も鳴らなかったこと。その静けさの中で邦夫さんは、娘に会えない本当の理由をようやく考え始めたのです。