能代市中心部の商業施設でクマの侵入を想定した訓練が行われました。この店では去年11月、実際にクマが侵入し、捕獲されています。



訓練では商店街との連携も確認しました。



商店街のアナウンス

「クマが出没して、おります。安全確保のため、屋内へ、退避してください。」



商店街の人

「クマが出たみたいです。皆さん店の中に退避してください。」



訓練には能代市中心部にある柳町商店街の関係者が参加し、まずは通行人の安全を確保する手順を確認しました。





柳町商店街では日ごろから積極的に情報共有が行われるなど、連携を強めてきました。柳町振興組合理事長 船木信貴さん「コミュニティで迅速な情報を発信して共有することによって安心安全をキープできると」「これからも地域で、常に回覧板とか情報とか流してますんでその意識を続けていきたいと思っています」情報共有の重要性を改めて感じたきっかけは去年11月。柳町商店街に隣接するイオン能代店にクマが侵入したことでした。22日の訓練は当時の様子を再現して行われました。発見して笛吹く店員「ピー！」（笛）「クマです、危険です、こちらから離れてください。クマです、危険です、こちらから離れてください」警備員「何があった！」店員「クマです！」当時も従業員がついたてなどを使ってクマを囲い込み、客の安全を確保しました。警備員「店長呼んで！」従業員「呼びました！」店長へ情報を伝えて指示をあおぐ想定でしたが、そのままクマを隔離することに。現場での判断も必要ですが、広く、見通しの悪い店舗内でクマの位置を迅速に知らせる重要性も確認できました。警察「箱わな設置については1階北側の自動ドア外側に設置してはいかがでしょうか」猟友会「はい、それでよろしいですよこれから準備に入ります」集約されたクマの位置情報などをもとに能代市や警察、猟友会が捕獲に向けた対応を協議する手順も確認しました。イオン株式会社 忌部守人総務部長「できなかったことあるかと思いますので、その部分反省をしながらですね、何回も何回もこういったことに関しては訓練をしながらですね進めていきたいというふうに思っています」イオンは今後訓練で得られた課題などを『全国の店舗で共有するクマ対応のガイドライン』の検証に役立てたい考えです。※6月22日午後6時15分のABS news every.でお伝えします