お台場で『パペットスンスン』ポップアップ開催へ！ 夏らしいトートバッグなど約100点用意
パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター、パペットスンスンの期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」が、7月25日（土）から 8月23日（日）の間、東京・お台場にあるフジテレビ本社屋1階OTエントランスにオープンする。
【写真】夏らしいフォトビジュがかわいい！ トートバッグなど商品一覧
■入場無料
今回開催される「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」では、夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジュアルと、それらをアルバム風にデザインしたキービジュアルを使用したオリジナルグッズを中心に、定番のぬいぐるみなど約100点のアイテムが販売される。
オリジナルグッズは、ビーチやひまわりなどバカンス感のある計8枚のアートを用いたラインナップが登場。フルカラートートやマグカップなど、夏を満喫するスンスン、ノンノン、ゾンゾン、ツクツク、ファンファンのデザインが楽しめる商品がそろう。
さらに、税込2000円以上の購入者に、特典として「オリジナルシール」を全5種類の中からランダムで1枚プレゼントする企画も用意。
「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」は、7月25日（土）〜 8月23日（日）の期間限定で、東京・お台場のフジテレビ本社屋1階OTエントランスで10時00分〜18時00分までオープン。なお、一部日程では、事前抽選制による来場予約を予定。詳細はイベント公式Xで発表される。
【写真】夏らしいフォトビジュがかわいい！ トートバッグなど商品一覧
■入場無料
今回開催される「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」では、夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジュアルと、それらをアルバム風にデザインしたキービジュアルを使用したオリジナルグッズを中心に、定番のぬいぐるみなど約100点のアイテムが販売される。
さらに、税込2000円以上の購入者に、特典として「オリジナルシール」を全5種類の中からランダムで1枚プレゼントする企画も用意。
「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」は、7月25日（土）〜 8月23日（日）の期間限定で、東京・お台場のフジテレビ本社屋1階OTエントランスで10時00分〜18時00分までオープン。なお、一部日程では、事前抽選制による来場予約を予定。詳細はイベント公式Xで発表される。