peco、冷食活用した息子弁当公開「見た目も可愛くてセンス抜群」「肉巻きの彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】タレントのpecoが6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】30歳ママタレ「一つひとつが丁寧」野菜肉巻き＆冷食ポテトなどの息子弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。ふりかけをかけたご飯、にんじんとアスパラガスの肉巻き、小松菜の卵炒め、ミニトマトのほか「わたしもだいすき 冷凍の星ポテト」が彩りよく盛り付けられている。写真では、にんじんとアスパラガスの肉巻きの断面が見えにくいことが気になるようで、「ほんまはこっちにお顔向いてほしかったな」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「見た目も可愛くてセンス抜群」「肉巻きの彩りが綺麗」「おかずのバランスがよくて美味しそう」「一つひとつが丁寧」「息子さんへの愛情が溢れてる」「野菜もしっかり入ってて素晴らしい」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「一つひとつが丁寧」野菜肉巻き＆冷食ポテトなどの息子弁当
◆peco、息子への手作り弁当披露
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。ふりかけをかけたご飯、にんじんとアスパラガスの肉巻き、小松菜の卵炒め、ミニトマトのほか「わたしもだいすき 冷凍の星ポテト」が彩りよく盛り付けられている。写真では、にんじんとアスパラガスの肉巻きの断面が見えにくいことが気になるようで、「ほんまはこっちにお顔向いてほしかったな」とつづっている。
◆pecoの投稿に「見た目も可愛くてセンス抜群」の声
この投稿に、ファンからは「見た目も可愛くてセンス抜群」「肉巻きの彩りが綺麗」「おかずのバランスがよくて美味しそう」「一つひとつが丁寧」「息子さんへの愛情が溢れてる」「野菜もしっかり入ってて素晴らしい」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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