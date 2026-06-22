第1子妊娠中のみちょぱ、産休入りを発表「元気な赤ちゃん産んで戻ってきたい」復帰時期にも言及
【モデルプレス＝2026/06/22】タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が6月21日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『＃みちょパラ』（ニッポン放送／毎週日曜22時30分〜）に出演。出産の準備に伴い、産休に入ることを発表した。
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番組内でみちょぱは「番組と私からのお知らせです」と切りだし、「現在妊娠中で出産の準備のためこの番組をちょっとしばらくお休みしなくてはならなくなってしまって、来週の6月28日の放送までを担当する」と報告。「今まで夏休みとかそういうのは取ったりするけど、ここまで長い休みっていうのは人生で初めてだし、なんだかんだ昔はそんなに毎日忙しいみたいな日々はなかったとしても、こんなに数ヶ月休むなんてほんと初めてでどうなるか分かりませんが、元気な赤ちゃん産んで戻ってきたいなとは思っております」と、休暇への心境と出産への想いを語った。
今後の復帰時期については「ほんとに産んでみなきゃ分からないけど、そんな家にいたことがないから『仕事したいな』とか『外に出たいな』と思うかもしれないから、もしかしたら思ったより早く復帰するかもしれないし、もしかしたら逆に思ったよりも身体しんどいかもってなって長くなるかもしれない」と説明。「これは様子を見なきゃ分からないので、どこまでかわかりませんが」と、産後の体調や心境に合わせて柔軟に対応していく意向を示した。
また、自身が休養している期間の番組担当についても言及。「『みちょぱら』を担当するっていうのも大変だし、こんなん引き受けてくれる人いるのかと思ったら、まさかのギャルの大先輩」「なんとですね、お世話になるのは近藤千尋さん」と、モデルの近藤千尋が代役を務めることを明かした。
みちょぱは、2022年10月22日にタレントの大倉士門との結婚を発表。2026年2月5日には、第1子を妊娠していることを報告した。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆みちょぱ、産休を発表
番組内でみちょぱは「番組と私からのお知らせです」と切りだし、「現在妊娠中で出産の準備のためこの番組をちょっとしばらくお休みしなくてはならなくなってしまって、来週の6月28日の放送までを担当する」と報告。「今まで夏休みとかそういうのは取ったりするけど、ここまで長い休みっていうのは人生で初めてだし、なんだかんだ昔はそんなに毎日忙しいみたいな日々はなかったとしても、こんなに数ヶ月休むなんてほんと初めてでどうなるか分かりませんが、元気な赤ちゃん産んで戻ってきたいなとは思っております」と、休暇への心境と出産への想いを語った。
◆みちょぱ、復帰時期は未定
今後の復帰時期については「ほんとに産んでみなきゃ分からないけど、そんな家にいたことがないから『仕事したいな』とか『外に出たいな』と思うかもしれないから、もしかしたら思ったより早く復帰するかもしれないし、もしかしたら逆に思ったよりも身体しんどいかもってなって長くなるかもしれない」と説明。「これは様子を見なきゃ分からないので、どこまでかわかりませんが」と、産後の体調や心境に合わせて柔軟に対応していく意向を示した。
また、自身が休養している期間の番組担当についても言及。「『みちょぱら』を担当するっていうのも大変だし、こんなん引き受けてくれる人いるのかと思ったら、まさかのギャルの大先輩」「なんとですね、お世話になるのは近藤千尋さん」と、モデルの近藤千尋が代役を務めることを明かした。
みちょぱは、2022年10月22日にタレントの大倉士門との結婚を発表。2026年2月5日には、第1子を妊娠していることを報告した。（modelpress編集部）
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