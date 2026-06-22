【その日その瞬間】

純烈の弟分「モナキ」は再生回数2億回のまさに「TikTokドリーム」デビュー前から超“モテ期”

モナキ（歌謡コーラスグループ）

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ムード歌謡コーラスグループ「純烈」の弟分として今春結成されたばかりでいきなり人気になっている「モナキ」。経歴も年齢もバラバラの異色のグループだが、セカンドチャンスをつかんだ経緯について聞いた。

グループ名「モナキ」の由来は「名もなき者たち」から。メンバーは東京都出身のじん（39）、米テキサス州出身のサカイJr.（37）、福岡県出身のケンケン（29）、大阪府出身のおヨネ（28）。

■医学部を目指し1級建築士に。前職は不動産会社

サカイJr. 僕は元々医学部を目指してたけど、センター試験で足切りにかかってしまって。建築や都市が好きだったので、生物で試験を受けられる千葉大の建築に進んで卒業後は鉄道会社に入社。その後、不動産会社に転職して再開発の仕事をしていたんだ。

じん 医学部目指して1級建築士になって鉄道会社、不動産会社って……そこからアイドルって意味わかんない（笑）。でも、やるからにはここって自分で決めて進んできたっていう点は同じなのでわかる気がする。僕は「テニスの王子様」のミュージカルで舞台デビューして「烈車戦隊トッキュウジャー」でブルーをやらせてもらった後、ミュージシャンとして活動していたけど、35歳で一度芸能界を離れてデザイン会社に未経験で入って営業成績でトップを取ったからね。やるなら結果を出したいって思うタイプです。

おヨネ 不動産会社に鉄道会社、それとデザイン会社！？ なんか想像できない（笑）。私は大阪出身で、モナキになる前は工場で製造ラインのトラブル対応みたいな仕事をしてました。

ケンケン 僕は高校卒業して芸能界に入って19歳の時に戦隊モノをやらせてもらったけど、当時大学生の友だちが遊びまくっていたのが羨ましくなって更新のタイミングで「もういいや」って。その後は飲食店でフリーター。大阪で純烈の元メンバーの友井雄亮さんの焼き肉屋で働くことになったのが今につながった。

■工場勤務、高校時代から1人カラオケが趣味

じん ケンケンは新しいことをやろうとして来たというより戻ってきたという印象だよね。

ケンケン そう。頭の片隅にはずっと芸能の世界のことがあり、それがどんどん大きくなり、モナキにつながった。僕だけ裏口入学！？（笑）

じん 僕は友人の役者さんからオーディションを紹介されて。ずっと会社員を続けるか悩んでいた時期だったので、やってみようという気持ちになった。

サカイJr. 僕は会社の看板を使って人をワクワクさせることはやらせてもらえてた。でも、一個人として目の前の人を直接ワクワクさせられるのかなって思うようになって。そこに「セカンドチャンスオーディション」の情報がたまたまSNSで流れてきて。でも、歌や踊りはやったことないし、絶対落ちると思いながらとりあえず受けてみようと思い、ポチッ！

おヨネ カラオケが趣味で高校時代から1人カラオケで録音してた。そのままオーディション応募できるサービスを使って応募するのがルーティンみたいになってた。その中で「セカンドチャンスオーディション」を見つけて応募しました。

じん おヨネは会社が嫌になってたわけじゃないんだよね？

おヨネ 全然嫌じゃなかった。職場の人間関係もすごく良好。この会社にずっといたいなと思うくらいいい会社でした。ただ、音楽やりたいっていう気持ちの方が圧倒的に強くて。自分には曲を世に送り出す力がないのかなと思っていた時にオーディションに受かったから「ここや！」って。

■年齢差11歳、たまごっちの話しでギャップを感じた

ケンケン こんなバラエティー、バラバラな4人が揃うことってあまりないかもしれない。じんとは戦隊モノっていう共通点はあるけど、それ以外は全然違う。でも、話していてギャップはないです。はやっていたものの話題でじんがたまごっちって言ったので「初代のでしょ？」って突っ込んだ（笑）。僕らはカラーになってたって。

じん あの時はやっぱり年代が違うなと思ったけどね（笑）。

サカイJr. 僕もたまごっちはめちゃくちゃはやっていたから、じんの話はわかるものが多い。

じん みんなとの最初の印象はおっとりした柔らかい人が揃ったなって感じかな。

ケンケン おヨネとJr.は芸能をやってた人の空気がない。2人とも普通ですごくいい人だなって思った。この世界は違うから「大丈夫かな？」と心配もして。でも、安心感がありました。

サカイJr. そういうケンケンは最初すごく緊張してたよね。

ケンケン 初対面の時はしゃべれなくて。

■デビューしていきなりマックとのコラボ動画

じん 一番驚いたのはスピード感です。デビュー前にマクドナルドとのコラボ動画が決まってたのにはさすがに驚いた。

サカイJr. 本当に。いろんな方が支えてくださって1つの作品ができてるっていうのがわかりました。向こう側の世界にいた時には気づかなかったことです。

おヨネ ミュージックビデオの撮影では小道具一つでも、こんなふうに準備してるんだって驚きました。裏側を知るたびに新鮮に感じます。

ケンケン 僕は改めて驚いたのは現場の大きさや注目度が前とは全然違うこと。関わっている人数も圧倒的に多い。ファンのためにも支えてくれるスタッフのためにも頑張ります。

（聞き手=浦上優、峯田淳）

■デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を4月8日にリリース