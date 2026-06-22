【注目の人 直撃インタビュー】

山村紅葉の小説家デビューで出版不況を吹き飛ばせ！「ドル箱作家」の血統を打ち出す自信と業界の期待度

山村紅葉（女優）

女優・山村紅葉が小説家デビューした。6月17日に発売されたのは「祇園の秘密 血のすり替え」（双葉社）。65歳にして小説家デビューを思い立ったきっかけはもちろん、これまでの人生についても話を聞いた。

◇ ◇ ◇

──「小説家デビュー」の思いは以前からお持ちだったんでしょうか。

65歳という年齢ありきではなかったんです。でも、5年ほど前に週刊誌での連載が終わった時に、ふと、母の山村美紗について、「フィクションだ」という前提で書いた方が面白い話がたくさんあることに気づいたんです。一言で言えば「小説・山村美紗」みたいな作品を書きたいという思いですかね。要は「エッセーはもう書き終えたから、次は、フィクションという自由さがある小説で、エッセーよりも核心に迫った何かを書いてみたい」という思いを抱いていました。そうこうしているうちに、去年、映画「国宝」を見たのが大きなきっかけになりました。

──と、いいますと？

原作小説を書かれた吉田修一さんは歌舞伎の黒子の経験があり、その経験が作品に生かされているそうですが、その話を聞いた時に自分のこれまでの人生で経験した「幼いころから自宅に歌舞伎役者が遊びに来ていた」という要素もまた、作品づくりに生かせるんじゃないかと気づいたんです。また、20歳の頃から母が祇園のお茶屋さんに連れて行ってくれたこともあり、舞妓さんの世界も比較的身近でした。これらが絡み合って、「『国宝』とは違うけど、自分も伝統芸能の世界についての小説が書けるんじゃないか？」という考えに至ったんです。そこにサスペンスの要素を盛り込み、「祇園の秘密 血のすり替え」を書き上げました。

■名門の家には名門の家なりの悩みがある

──小説では「名門に生まれたがゆえの苦悩」が描かれていますが、ご自身にも重なる点がありますか？

小説では「名門の家には名門の家なりの悩みがある」という点を強調しました。ちなみにそれは、芸能界デビューが母のコネだった私にも言えることなんです。そうであるがゆえに、いまだに「紅葉さんて、絵に描いたような幸せな人生でしょうね」なんて言われることもありますが、「いや、実はそうでもないんだよ」という点が作品を通して伝わってくれれば、という思いはありますね。また、小説では歌舞伎役者と舞妓という性別が限定される職業のそれぞれの家庭に、「その性別の子供が生まれない」という苦悩が出発点となっています。そんなのっぴきならない状況を打開する方法として、「血のすり替え」が起こったとしたら……という発想に至ったことで、次々とアイデアが浮かんできたんです。

──大胆な発想です。

そんな折、エッセーも担当してくれていた編集者さんに書籍化について相談している最中に小説の構想を話す機会がありました。そうしたら編集者さんから、「お母さまが筆をおかれた65歳に小説家デビューするのはいかがですか？」とお誘いをいただいたというのが、今回のきっかけです。

──「2時間サスペンスの女王」が小説を書いたということは……やはり映像化もありそうです。

具体的な予定はないんですけど、密かな野望はあります。私は、やはり、ドラマに長年かかわってきたからなのか、ストーリーを文字ではなく映像で考える、つまり、映像が先で文字化が後なんです。だから、映像化はしやすいんじゃないかと。ちなみに、担当の編集者さんからは、「テンポはいいが、台本みたいな箇所がいくつもある」と言われました（笑）。

■「サスペンスの女王」が明かす2時間ドラマ激減の理由

──まさに“職業病”ですね！ その2時間サスペンスドラマですが、近年は放送本数が減ってきています。

理由としてよくお聞きするのが、制作費と撮影日数が非常にかかってしまうという点です。大人が見て楽しめる番組が減ってしまうのはとても残念です。あと、旅館とのタイアップが減ってしまったのも理由だという説も多いです。世間がまだ好景気だった頃は社員旅行が盛んに行われていましたが、2時間ドラマで旅館が使われると、「この旅館に泊まりたい！」という声が視聴者の皆さまから上がっており、旅館経営者の方々から「どうぞ撮影に使ってください！」という声が多く上がっていたとお聞きしますからね。ただ、「2時間ドラマが減った」のは地上波だけの話。BSでは今も健在です。「2時間ドラマを目にしなくなったな」と感じていらしたら、ぜひ、BSへ。

──ところで、年齢を重ねても前を向き続けられる秘訣があったら教えてください。

喜劇やバラエティー番組を見て、「笑うこと」を欠かさないようにしています。やはり、「笑うと元気になる」とはよく聞きますし、そうであれば、長生きできたりするんじゃないかと。実際、そのような実感はあります。私の舞台を見に来ていた、杖なしでは歩けない高齢女性が私の楽屋を訪問して談笑していたら、帰りには杖を忘れて帰られたということもあったんです。そのような考えもあって、2024年からは芸能界の任意団体の「ゆうもあくらぶ」の理事長を務めているんです。たとえ、世相が暗くても笑えば元気になれると思っているので。

■65歳になった率直な感想は「あ、もうすぐ死ぬのかな？」

──1996年9月に65歳で突然の最期を迎えられた山村美紗さんは、亡くなった時と筆をおかれた瞬間は同じでした。紅葉さんもその年齢に去年の誕生日（10月27日）でなりました。

65歳になった瞬間は「あ、もうすぐ死ぬのかな？」「人生、あと何日かしかないのかな？」という思いにかられました。お誕生日って毎年楽しいものだったのに、去年は全く違う受け止め方をしましたね。母は65歳という、まだまだ活躍できる時期に亡くなりましたが、その直前まで「アイデアはいっぱい浮かんでいる」と言っていましたから、さぞかし無念だっただろうなとは今でも思います。だから、「母が書きたかった思い」だけでも継げればという思いは、小説を書く最中に心の中にありましたね。

──ちなみに、女優としては新ドラマの撮影中ともお聞きしました。

7月期の日本テレビ系「ファーストクライ 母子救命救急班」というドラマに助産師役でレギュラー出演します。赤ちゃんを取り上げるという大事な仕事で、赤ちゃんが生まれてくるという神秘性に魅せられています。

──65歳で初めての小説。世の中には「新しい挑戦をしたくても一歩を踏み出せない」という人もいます。

母の一番の口癖は「今からでも遅くない」でした。母の小説家デビューは40歳と遅めでした。私も芸能界デビューこそ大学生時代でしたが、初めて舞台に立ったのは30歳を過ぎてからです。年下の先輩に囲まれながらの舞台デビューで、やはり、「今からでも遅くない」の精神で挑みました。

──最後に紅葉さんと同世代の日刊ゲンダイ読者に向けて、人生後半をたくましく生き抜くために必要なアドバイスをお願いします。

多くの皆さんにとって、「今からが大切な時間」ではありませんか？ 会社勤めや子育てが終わる年齢層でしょうから、まさに、今後何年間かが自分のやりたいことが思い切りできる時期だと思うんです。体はまだまだ元気なのに、飛行機や新幹線の割引がつき始める年齢だというのもチャンスかと（笑）。重ねてになりますが、やはり、今からでも遅くない！

（聞き手=坂下朋永／日刊ゲンダイ）