ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「子どもの写真撮らせてくれたらタダあげる」ママ友の要求が非常識す… 「子どもの写真撮らせてくれたらタダあげる」ママ友の要求が非常識すぎる…周囲の反応は？ 「子どもの写真撮らせてくれたらタダあげる」ママ友の要求が非常識すぎる…周囲の反応は？ 2026年6月22日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 子どもの顔をSNSに出したくない、というのは多くのママさんにとって当然の気持ちですよね。それなのに「写真NGなら材料費払って」と迫る真希子さん…なかなか強気な姿勢です。ちょっとずつズレていく真希子さんの感覚に、ママ友グループのムードも変わっていきそうです…。>>【まんが】勝手に作って押し付けるママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】勝手に作って押し付けるママ友 「絶対に離婚しない！」何かを察し離婚話が進むほど執着が増す夫【私が義妹と縁を切った理由 Vol.176】 「変わるまで見守ってくれなきゃ！」反省してるはずなのに逆ギレ…夫の本性がまた顔を出す【夫から脱却できますか？ Vol.180】