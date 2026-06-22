ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「これ、もらって帰っていい？」初対面のママ友のひと言に違和感…そ… 「これ、もらって帰っていい？」初対面のママ友のひと言に違和感…その後まさかの行動が発覚して絶句 「これ、もらって帰っていい？」初対面のママ友のひと言に違和感…その後まさかの行動が発覚して絶句 2026年6月22日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 外で会えば大丈夫だよね…？ と思ったのに、やはりここでも違和感。この200円、ちゃんと返してくれるんでしょうか。貸したほうからすると催促しづらい金額ですよね。モヤモヤしつつも息子同士は仲が良いため付き合いを続けていくのですが…!?>>【まんが】ママ友は節約家!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ママ友は節約家!? 「32歳でまだ推し活!?」妊婦友が独身友人の人生を勝手に心配…ある計画を思いつく【私が幸せ教えてあげる Vol.12】 「そこうちの畑なんですけど！」私の畑に何度も踏み入る隣人…一体どういうつもりなの？【うちの畑を荒らす隣人 Vol.2】